急救利器AED都設在哪些地方？ 可愛高雄熊告訴你
自動體外心臟電擊去顫器（簡稱AED）是重要急救利器，截至去年高雄市共設置2439台，密度達到每10萬人口89.09台，超過全國平均61.27台，設置在觀光旅遊地區近60台。另全市通過安心場所認證共534處，多數員工均受過急救訓練，更能保障民眾安全。
高雄市衛生局表示，AED是重要急救利器，能自動偵測傷病患心律脈搏、並施以電擊使心臟恢復正常運作，第一時間搭配CPR並使用AED，有機會將存活率提升2倍以上。
依據衛生福利部「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」規定，目前10大類公共場所都必須設置AED，高雄市許多知名觀光景點，如駁二藝術特區、澄清湖風景區、文化中心等均有設置，保障民眾生命安全。
高雄市也針對設有AED，且70%以上員工接受過90分鐘以上CPR加AED教育訓練的場所核發「安心場所證書」，目前衛生局暨38區衛生所均通過認證，全市通過安心場所認證共534處，民眾可在衛生福利部公共場所AED急救資訊網（https://tw-aed.mohw.gov.tw/）檢索地圖。
為了讓民眾更了解日常生活中AED的設置位置及查詢方式，衛生局邀請可愛的高雄代言高雄熊一起拍攝推廣影片，融入高雄熱門觀光景點，可至衛生局「雄健康臉書粉絲團」搜尋或連結網址：https://www.facebook.com/share/v/fc7J8QkLy66y73bT/?mibextid=w8EBqM
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