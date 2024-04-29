高市AED密度高 超萌高雄熊拍片推廣

高雄市推動轄內設置自動體外心臟電擊去顫器，總數已達2439台，密度超過全國平均。高市衛生局透過最萌「高雄熊」推廣，民眾可透過搜尋影片「一起來找AED吧!ft.高雄熊」觀看。

自動體外心臟電擊去顫器（簡稱AED）能自動偵測傷病患心律脈搏、並施以電擊使心臟恢復正常運作急救利器，第一時間搭配CPR及使用AED，有機會將存活率提升2倍以上。

依高雄市衛生局數據，推動轄內設置AED，截至民國112年止已達2439台，密度達每10萬人口89.09台，超過全國平均61.27台，其中設置在觀光旅遊地區AED近60台。

衛生局今天新聞稿表示，為讓民眾了解日常生活中AED設置位置及查詢方式，邀請最萌代表「高雄熊」拍攝推廣影片，並融入高雄市熱門觀光景點。民眾可加入衛生局「雄健康臉書粉絲團」，搜尋影片「一起來找AED吧!ft.高雄熊」；也可直接點選連結網址觀看。

衛生局表示，衛生福利部於112年5月修正「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」規定，目前有10大類公共場所都必須設置AED，包括駁二藝術特區、澄清湖風景區、文化中心等知名觀光景點，保障民眾生命安全。

此外，高雄市自102年起推動安心場所認證，針對設AED，且70%以上員工接受過90分鐘以上CPR+AED教育訓練場所核發「安心場所證書」，民眾可在衛福部公共場所AED急救資訊網隨時檢索地圖。目前衛生局暨38區衛生所均通過認證，全市通過安心場所認證534處，讓市民在洽公、遊樂時都能熊安心。