屏東縣長治鄉長古佳川涉案停職今遞辭職書 鄉長補選將展開

屏東縣長治鄉長古佳川因貪汙治罪條例遭屏東地院判處8年有期徒刑、褫奪公權5年，屏東縣府根據地方制度法辦理停職，縣府指派參議曾龍陽擔任代理鄉長。古佳川今一早遞交辭職書，宣布辭職，屏東縣府民政處表示，根據地制法規範，因鄉長任期還有兩年多，將展開補選。

古佳川今在臉書發布聲明，他經深思熟慮今早到屏東縣政府民政處請辭屏東縣長治鄉第十九屆的長治鄉長。

古佳川聲明指出，為不讓長治鄉政空轉；「我決定請辭鄉長職務；希望讓了解長治鄉懂長治鄉的有心之士；能夠挺身而出守護我們最愛的長治鄉這片土地。」他未來也會繼續和長治鄉親站在一起，當長治鄉永遠的志工。謝謝長治鄉親5年多來對於佳川擔任長治鄉長的力挺與支持！佳川銘謝於心！感謝有您。

長治鄉長古佳川2022年連任成功後，但因購買張惠妹演唱會紀念品、到餐廳為父親慶生等，以不實單據核銷公款5萬8350元，遭檢方偵辦，收押近11個多月，屏東地院3月14日宣判，古佳川犯貪汙治罪條例第5條等罪，重判應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年，可上訴。古佳川遭停職，縣府派任參議曾龍陽擔任代理鄉長。

長治鄉長古佳川停職後，今遞交辭職書，根據地制法規定，因鄉長任期還有兩年多，將展開補選。

地方評估，長治鄉長補選這一役，古佳川會派自己人馬，加上民進黨應也會推派人選，國民黨不缺席，這一席地方視為2026前哨戰。