高雄垃圾隨袋徵收 環局：推動困難

高雄垃圾處理費隨水費徵收，每度水徵收4.1元，議員認為隨水徵收不合理，用水量不等於垃圾製造量，如使用免洗餐具的店家用水量低，垃圾製造量卻較多，卻因此被收取較低的垃圾費，隨袋徵收才符公平性，有效減少垃圾量。前金區已有22間超商配合試辦使用專用垃圾袋，垃圾量明顯下降，建議市府擇區試辦隨袋徵收；環保局說，曾徵詢民意，接受度不高，目前資源回收量持續增加、垃圾也減量，擇定示範區有困難。

「徵收垃圾費的精神在於透過收費，減少垃圾量！」議員黃彥毓認為，許多店家沒有大量用水，不需多付費，製造垃圾沒有相應收費，變相鼓勵製造垃圾。

黃彥毓說，許多國家以垃圾量徵收清除處理費，台北市隨袋徵收垃圾費超過20年，民眾花錢買垃圾袋，就會盡力減少垃圾量，施行至今垃圾量減6成。前金區4大超商去年底已納入試辦，應設示範區，擴大納入一般市民。

「使用專用垃圾袋超級麻煩！」超商店員抱怨說，顧客丟擲的垃圾總量沒減少，反倒店家要花更多時間分類垃圾，以前能輕易取得各類型垃圾袋，現在卻要向環保局購買，多一道程序，垃圾袋僅試辦前2個月免費，期限後要付錢買，不喜歡多支出金錢與精力。

台灣要健康婆婆媽媽協會高雄團長洪秀菊指出，隨袋徵收垃圾費可強迫分類、減少垃圾量，但都會區與非都會區生活型態不同，如農村在颱風過後枯枝落葉一堆，需大量垃圾袋，建議因地制宜，否則會帶來不便。

李姓市民說，老年人口愈來愈多，「要長輩去買對的垃圾袋很不便民」，何況非自來水區域早已收取垃圾處理費，並非全市都隨水費徵收。

環保局長張瑞琿說，試辦超商的垃圾量確實有下降、回收量上升，但市民的使用習慣短時間難改變，只能加強推廣做好回收、減少垃圾量。