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恆春民謠音樂劇 感動密西根

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣恆春民謠音樂劇「半島風聲 相放伴」國際版在美國密西根演出，縣長周春米（左六）與團員合影。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣恆春民謠音樂劇「半島風聲 相放伴」國際版在美國密西根演出，縣長周春米（左六）與團員合影。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府文化處帶領恆春民謠藝師團訪美演出「半島風聲 相放伴」民謠音樂劇，美國時間4月27日在密西根州安娜堡市立圖書館城中館首場表演，傳藝師阿公阿嬤以月琴唱演屏東故事，唱出恆春民謠的驕傲與自信，展現文化世代傳承生命力，讓全場觀眾為之動容。

訪美交流由文化部駐紐約台北文化中心、駐紐約辦事處、密西根人文協會及屏東縣政府共同合作，老中青組成恆春民謠團，在密西根及紐約各表演一場。屏東縣長周春米說，恆春民謠是台灣最具代表性民謠之一，是屏東縣重要文化資產。訪美演出，做為最佳文化外交，讓更多美國民眾認識恆春民謠的美，展現台灣的軟實力。

「半島風聲 相放伴」透過扣人心弦琴聲與歌聲，道出傳藝師阿嬤故事。密西根州立大學文學系教授桑梓蘭讚賞，月琴搭配小提琴，民謠加搖滾，古老又時尚。老藝師與年輕世代演繹，帶出鄉土文化薪火相傳寓意。旅美台僑鄭宗健、李珮玲、葉育婷表示，阿公阿嬤把他們的生命故事變成劇場，很感動。

縣長周春米致贈月琴給安娜堡市長克里斯多福・泰勒、密西根大學樂器博物館經理凱蒂・蘇查，為台灣與美國文化交流留下紀念。

屏縣府文化處表示，4月30日轉往紐約，參加駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦亞裔傳統月活動。訪美除演出音樂劇，也舉辦講座與體驗工作坊，介紹月琴的知識。

屏東縣政府 恆春 紐約

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