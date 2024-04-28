恆春民謠音樂劇美國密西根演出 觀眾讚：觸動人心

屏東縣政府帶領恆春民謠藝師團訪美演出「半島風聲 相放伴」民謠音樂劇，美國時間4月27日在密西根州安娜堡市立圖書館城中館首場演出，傳藝師以月琴唱演屏東故事，唱出恆春民謠的驕傲與自信，展現民謠文化世代傳承的生命力，全場觀眾動容。

此次訪美交流由文化部駐紐約台北文化中心、駐紐約辦事處、密西根人文協會及屏東縣政府共同合作，老中青組成恆春民謠團，在密西根及紐約演出兩場。密西根演出，屏東縣長周春米與駐芝加哥台北經濟文化辦事處長類延峰，密西根人文協會會長楊逸鴻、與多名密西根州參議員、眾議員、藝文界、僑界人士等數百名觀眾，質樸又具情感的曲調，唱進眾人的心底。

「恆春民謠站上世界舞台，不僅是屏東驕傲，也是台灣之光」周春米說，恆春民謠是台灣最具代表性的民謠之一，也是屏東縣重要文化資產。訪美演出，做為最佳文化外交，讓更多美國民眾認識恆春民謠的美，向世界展現台灣的軟實力。

「半島風聲 相放伴」透過扣人心弦琴聲與歌聲，道出傳藝師阿嬤生活記憶，呈現恆春民謠獨特，觀眾直呼「表演精彩極了」，有美國民眾首次看到月琴彈唱為之驚豔，「非常好聽」。

密西根州立大學文學系教授桑梓蘭讚賞，月琴搭配小提琴，民謠加搖滾，古老又時尚。老藝師與年輕世代演繹，帶出鄉土文化薪火相傳的寓意。旅美台僑鄭宗健、李珮玲、葉育婷表示，劇情設計讓觀眾融入情節，觸動人心。阿公阿嬤把他們的生命故事變成劇場，很感動。

安娜堡中文學校校長林欣茹說，跨世代表演很特別，在台灣不見得有機會可以了解民謠，感謝阿公阿嬤長途飛到美國帶來精彩演出。

縣長周春米致贈月琴給安娜堡市長克里斯多福・泰勒（Christopher Taylor）、密西根大學樂器博物館經理凱蒂・蘇查（Katie Sucha），為台灣與美國文化交流留下紀念。