快訊

雙北刺客列傳／賴清德新北故鄉攻防戰 藍營若派李四川 綠傳鄭文燦備戰

白宮記協晚宴遇反戰示威！與會者挨轟「不要臉」拜登改走後門躲抗議

影／員林有應媽祠3年3次車禍影音曝光 貨車司機衝撞1死2傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市22家超商試辦專用垃圾袋 議員盼設示範區推廣

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
去年底開始，高雄市前金區22間超商配合試辦專門垃圾袋政策，超商店員私下抱怨，每次垃圾袋用完還要去環保局領，增加工作負擔。記者宋原彰／攝影
去年底開始，高雄市前金區22間超商配合試辦專門垃圾袋政策，超商店員私下抱怨，每次垃圾袋用完還要去環保局領，增加工作負擔。記者宋原彰／攝影

高雄市目前垃圾處理費隨水費徵收，而非依垃圾量徵收，相較台北已推動多年專用垃圾袋、隨袋徵收處理費，高市議員黃彥毓認為隨水費徵收不合邏輯，隨袋徵收才能有效減少全市垃圾量，前金區已有22間超商配合試辦使用專門垃圾袋，垃圾量有下降。

黃建議市府拓展至民間，選擇一示範區推促隨袋徵收。環保局表示，曾遭里長質疑，為何選我們這裡，另要特別買垃圾袋，會讓大家從無感到有感，現階段資源回收量持續增加、垃圾也減量，擇定示範區有困難。

黃彥毓在議會質詢指出，目前除了台北、新北市外，大多數縣市的垃圾費計算方式「隨水費徵收」，高雄市每度水徵收4.1元垃圾費，但他認為此做法毫無邏輯性，因為用水量不等於垃圾製造量，如使用免洗餐具的店家，不需要重覆利用而洗碗，相較用水量低，垃圾製造量卻較多，卻因此被收取較低的垃圾費。

「徵收垃圾費的精神在於透過收費，減少垃圾量！」黃彥毓認為，許多店家沒有大量用水，不需要多付費，製造垃圾卻沒有相應收費，等於變相鼓勵製造垃圾，目前許多國家以「垃圾量」徵收清除處理費，台北已執行超過20年隨袋徵收垃圾費，民眾花錢買垃圾袋，就會盡力減少垃圾量、做回收，施行至今垃圾量已減6成。

高雄市環保局去年11月起將前金區四大超商列為專門垃圾袋收運試辦對象，目前有22間超商參與。黃彥毓表示，僅超商業者需使用環保局的專用垃圾袋收取垃圾，民眾自家仍不需使用專用垃圾袋，也沒有防偽措施，成效有限，建議市府找一示範區，推行該區民眾隨袋徵收垃圾費。環保局長張瑞琿表示，超商目前垃圾量多少有下降、回收量上升。

張瑞琿表示，目前在全市推廣隨袋徵收垃圾費，在市區找示範區有一定難度，不少里長反對，高雄市民的垃圾袋使用習慣短時間難改變，目前只能限加強推廣做好回收、減少垃圾量。

環保局長 超商 高雄市

延伸閱讀

高市38區「區區有超商」 冠軍區是吊車尾150倍 這區竟完全沒有OK超商

黃捷高雄前金區服務處開張 議長康裕成送上神秘禮物

極東正露丸造假停業 高市衛生局澄清：國內輸入非此廠牌

民進黨高市黨部主委2人競選 陳其邁：不必像其他政黨用指派的

相關新聞

高市38區「區區有超商」 冠軍區是吊車尾150倍 這區竟完全沒有OK超商

高雄市超商有多狂？根據臉書粉專「高雄點」統計，高雄市38區「區區有超商」，全市共有1276間超商，其中最多的三民區150...

屏東慈鳳宮阿猴媽聖誕 今起連4天躦轎腳送平安筷

3月瘋媽祖，5月1日（農曆3月23日）是媽祖誕辰，屏東市慈鳳宮恭祝媽祖聖誕，今起舉辦系列活動，今起到5月1日，舉辦躦轎腳...

高市22家超商試辦專用垃圾袋 議員盼設示範區推廣

高雄市目前垃圾處理費隨水費徵收，而非依垃圾量徵收，相較台北已推動多年專用垃圾袋、隨袋徵收處理費，高市議員黃彥毓認為隨水費...

高雄漢來海港巨蛋店疑生熟食混用 就醫人數已達36人

高雄市衛生局昨日接獲醫院通報，有民眾在漢來海港餐廳巨蛋店進食後發生腹瀉等腸胃道症狀，立刻派人到場稽查。截至今日上午9時，...

南橫檜谷路段落石阻斷交通 甲仙工務段積極搶通

南橫公路檜谷路段因近日大雨不斷，發生邊坡落石，造成道路阻斷，公路局甲仙工務段正積極搶通，目前台20臨105線25K~37...

盼看見獨特海洋文化 民團首推夜遊金門大橋尋找藍眼淚

金門大橋是當地重要橋梁及景點，縣府與教育部指導民團結合大橋、藍眼淚及水域遊憩等在地特色元素，推廣夜遊金門大橋尋找藍眼淚活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。