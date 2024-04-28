高市22家超商試辦專用垃圾袋 議員盼設示範區推廣

高雄市目前垃圾處理費隨水費徵收，而非依垃圾量徵收，相較台北已推動多年專用垃圾袋、隨袋徵收處理費，高市議員黃彥毓認為隨水費徵收不合邏輯，隨袋徵收才能有效減少全市垃圾量，前金區已有22間超商配合試辦使用專門垃圾袋，垃圾量有下降。

黃建議市府拓展至民間，選擇一示範區推促隨袋徵收。環保局表示，曾遭里長質疑，為何選我們這裡，另要特別買垃圾袋，會讓大家從無感到有感，現階段資源回收量持續增加、垃圾也減量，擇定示範區有困難。

黃彥毓在議會質詢指出，目前除了台北、新北市外，大多數縣市的垃圾費計算方式「隨水費徵收」，高雄市每度水徵收4.1元垃圾費，但他認為此做法毫無邏輯性，因為用水量不等於垃圾製造量，如使用免洗餐具的店家，不需要重覆利用而洗碗，相較用水量低，垃圾製造量卻較多，卻因此被收取較低的垃圾費。

「徵收垃圾費的精神在於透過收費，減少垃圾量！」黃彥毓認為，許多店家沒有大量用水，不需要多付費，製造垃圾卻沒有相應收費，等於變相鼓勵製造垃圾，目前許多國家以「垃圾量」徵收清除處理費，台北已執行超過20年隨袋徵收垃圾費，民眾花錢買垃圾袋，就會盡力減少垃圾量、做回收，施行至今垃圾量已減6成。

高雄市環保局去年11月起將前金區四大超商列為專門垃圾袋收運試辦對象，目前有22間超商參與。黃彥毓表示，僅超商業者需使用環保局的專用垃圾袋收取垃圾，民眾自家仍不需使用專用垃圾袋，也沒有防偽措施，成效有限，建議市府找一示範區，推行該區民眾隨袋徵收垃圾費。環保局長張瑞琿表示，超商目前垃圾量多少有下降、回收量上升。

張瑞琿表示，目前在全市推廣隨袋徵收垃圾費，在市區找示範區有一定難度，不少里長反對，高雄市民的垃圾袋使用習慣短時間難改變，目前只能限加強推廣做好回收、減少垃圾量。