聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市38區「區區有超商」 冠軍區是吊車尾150倍 這區竟完全沒有OK超商
高雄市超商有多狂？根據臉書粉專「高雄點」統計，高雄市38區「區區有超商」，全市共有1276間超商，其中最多的三民區150間、最少的田寮區及那瑪夏區都只有1間。特別的是，左營區破百間超商竟沒有一間OK超商、大樹是全市唯一全家超商超過統一超商的行政區。
粉專統計，截至本月，全高雄市共計有1276間超商，其中統一超商723間、全家360間、萊爾富150間、OK超商43間。38區中有4個行政區超商數超過百間，分別為三民區150間、鳳山區135間、楠梓區107間、左營區106間。
其次為前鎮區86間、苓雅區80間、鼓山區68間、小港區65間。有12個行政區超商數只有個位數，田寮區及那瑪夏區最少，都只有1間統一超商。有網友留言「田寮高雄沙漠」、「只有月世界一家7-11」、「但是有很多溫暖的柑仔店」。
也有網友發現幾個有趣現象，左營區破百間超商，竟然沒有一間OK超商，全都收光了；大樹區是全市唯一全家超商超過統一超商的行政區，全家7間、統一6間、萊爾富6間「三國鼎立」也被網友戲稱「最平均的行政區」。
阿蓮區及旗津區都各有1間超商在營區裡，高雄點解釋，營區、校區、廠區內的超商多不開放外面民眾進入。網友留言「那瑪夏那間真的是偏鄉服務，超遠的」、「高雄還有四家屹立不搖的蜜鄰超商，岡山、七賢、光華、大勇」、「小編有興趣做全聯的嗎」、「期待區區有蝦皮」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言