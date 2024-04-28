高市38區「區區有超商」 冠軍區是吊車尾150倍 這區竟完全沒有OK超商

高雄市超商有多狂？根據臉書粉專「高雄點」統計，高雄市38區「區區有超商」，全市共有1276間超商，其中最多的三民區150間、最少的田寮區及那瑪夏區都只有1間。特別的是，左營區破百間超商竟沒有一間OK超商、大樹是全市唯一全家超商超過統一超商的行政區。

粉專統計，截至本月，全高雄市共計有1276間超商，其中統一超商723間、全家360間、萊爾富150間、OK超商43間。38區中有4個行政區超商數超過百間，分別為三民區150間、鳳山區135間、楠梓區107間、左營區106間。

其次為前鎮區86間、苓雅區80間、鼓山區68間、小港區65間。有12個行政區超商數只有個位數，田寮區及那瑪夏區最少，都只有1間統一超商。有網友留言「田寮高雄沙漠」、「只有月世界一家7-11」、「但是有很多溫暖的柑仔店」。

也有網友發現幾個有趣現象，左營區破百間超商，竟然沒有一間OK超商，全都收光了；大樹區是全市唯一全家超商超過統一超商的行政區，全家7間、統一6間、萊爾富6間「三國鼎立」也被網友戲稱「最平均的行政區」。