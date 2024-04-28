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盼看見獨特海洋文化 民團首推夜遊金門大橋尋找藍眼淚

聯合報／ 記者李成蔭／金門即時報導
金門大橋夜景燈光秀，泛藍色的燈光秀彷彿藍眼淚，面對廈門承托別樣風景。圖／金門縣水域遊憩發展協會提供
金門大橋夜景燈光秀，泛藍色的燈光秀彷彿藍眼淚，面對廈門承托別樣風景。圖／金門縣水域遊憩發展協會提供

金門大橋是當地重要橋梁及景點，縣府與教育部指導民團結合大橋、藍眼淚及水域遊憩等在地特色元素，推廣夜遊金門大橋尋找藍眼淚活動，四月首推兩場活動都爆滿，一次巡航就能體驗水域風光、藍眼淚奇觀及大橋燈光秀，不只外地遊客直呼新鮮，連本地遊客都說體驗到家鄉自然美。

金門縣水域遊憩發展協會指出，為推廣金門水域多元發展，以及當季獨特的海洋文化和戰地觀光資源，在縣府及體育署指導下推出「夜遊金門大橋體驗活動-尋找海上藍眼淚」活動；四月份兩場活動僅開放80位報名，報名截止前五分鐘就全數額滿。

水域遊憩協會表示，雖然活動是首年舉辦，但民眾相當有參與熱情，在專業導覽員的引領下，乘遊艇於夜晚巡航金門海域探索金門大橋及其周邊水域，並尋找夜海中的神秘自然奇觀—藍眼淚，親眼見證夜光藻發出幽藍光芒的奇幻景象。

參與活動民眾都直呼是難忘體驗。台北遊客張小姐分享，能在夜晚的海上看到兩岸燈光秀十分新鮮；金門縣民也說，活動讓他更加意識到家鄉的自然美，並激發了對環境保護的熱情。

水域遊憩協會理事長楊漢威表示，這次活動不僅讓參加者親身體驗金門海域的獨特魅力，同時也希望提升公眾對海洋保護的意識，促進金門地區水域活動的發展與普及，活動團隊還包括金門縣立委服務團隊、金門縣警局、金門縣議會、金門教育處、國立金門大學等，串連多單位。

水域遊憩協會秘書長方耀渝補充，活動宗旨在透過親子共融和多元化的水域活動，展示金門豐富的海洋資源與美麗的自然景觀，協會未來將繼續推出多樣的全新體驗，進一步推動金門水域活動的永續發展，推廣金門觀光新生態。

縣府與教育部指導民團結合大橋、藍眼淚及水域遊憩等在地特色元素，推廣夜遊金門大橋尋找藍眼淚活動，四月首推兩場活動都爆滿。圖／金門縣水域遊憩發展協會提供
縣府與教育部指導民團結合大橋、藍眼淚及水域遊憩等在地特色元素，推廣夜遊金門大橋尋找藍眼淚活動，四月首推兩場活動都爆滿。圖／金門縣水域遊憩發展協會提供
縣府與教育部指導民團結合大橋、藍眼淚及水域遊憩等在地特色元素，推廣夜遊金門大橋尋找藍眼淚活動，四月首推兩場活動都爆滿。圖／金門縣水域遊憩發展協會提供
縣府與教育部指導民團結合大橋、藍眼淚及水域遊憩等在地特色元素，推廣夜遊金門大橋尋找藍眼淚活動，四月首推兩場活動都爆滿。圖／金門縣水域遊憩發展協會提供
金門大橋夜景燈光秀，泛藍色的燈光秀彷彿藍眼淚，面對廈門承托別樣風景。圖／金門縣水域遊憩發展協會提供
金門大橋夜景燈光秀，泛藍色的燈光秀彷彿藍眼淚，面對廈門承托別樣風景。圖／金門縣水域遊憩發展協會提供
「夜遊金門大橋體驗活動-尋找海上藍眼淚」活動出海，船倉內小朋友跟金門大學的學生積極參與，親子同樂。圖／金門縣水域遊憩發展協會提供
「夜遊金門大橋體驗活動-尋找海上藍眼淚」活動出海，船倉內小朋友跟金門大學的學生積極參與，親子同樂。圖／金門縣水域遊憩發展協會提供

團隊 藍眼淚 金門大橋

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