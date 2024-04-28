水位高漲 夢幻哈尤溪提前關閉

屏東霧台鄉哈尤溪被譽為一生必去夢幻絢麗景點，每年枯水期申請入山，單日限制400人。近日山區雨勢不小，大武部落營運團隊探勘發現水位高漲、河道遭溪水沖刷。縣府考量遊客安全，決定哈尤溪提前3天結束今年遊程，已預訂者訂金全退回，明年元月再開放申請，今年遊客總數約2.5萬人。

交通旅遊處說，哈尤溪是霧台鄉自然人文生態景觀區的熱門景點，每年1至4月開放進入，上山遊客採總量管制。遊程內容皆為天然環境，遊客須搭接駁車沿河床往上游行駛1小時，著溯溪鞋及安全帽，在專業導覽人員及溯溪嚮導帶領下，徒步涉水約2公里抵七彩岩壁。

交旅處說，大武部落營運團隊昨探勘發現，北隘寮溪河床水位升高、水色混濁、部分道路無法通行，基於維護遊客及工作人員安全，營運團隊宣布提前結束今年遊程，今起3天預定遊程取消，訂金全數退回。

縣府表示，今年哈尤溪改善報到處公廁、報到動線，另增加市集豐富度及提升風味餐品質，受到遊客好評。整備期間，縣府、霧台鄉公所及大武部落哈尤溪團隊，將持續加強工作人員導覽解說及急救安全訓練，期許明年能帶給大家更豐富、好玩又安全的遊程體驗。