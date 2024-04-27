金門參加全中運田徑項目亮眼 議員辦慶功宴鼓勵選手

金門縣組隊參加2024年全國中等學校運動會，其中田徑項目表現超亮眼，包括金門高中林玟在800公尺、1500公尺獲得雙銅；金門縣議員、金門縣體育會田徑運動委員會主委蔡其雍今天辦田徑慶功宴，慰勞辛苦基層教練、選手及其家長共26人，蔡其雍與教練及家長針對體育班、比賽經費、績優選手工作保障等議題進行討論，期望透過政策性的改變與推動，讓金門優質選手能夠得到更多的照顧。

全國中等學校運動會於4月20日至25日假台北市立田徑場辦理，賽會期間天氣變化異常，氣溫從32度一路下滑到18度，豔陽、暴雨、閃電、狂風都有，算是歷年全中運最為弔詭的一次賽會，但金門小將拚盡全力爭取最佳成績，共計有四校16位選手獲獎。

當中，田徑項目表現出色，其中金門高中學生林玟在800公尺、1500公尺獲得雙銅；金城國中盧羿霏在3000公尺獲得第七名；金寧國中莊博程在鐵餅獲得第八名，表現最為亮眼，另外，金門高中二年級蔡鎧任刷新地區高中400公尺欄架紀錄、金寧國中八年級李沃儞創金門縣國中3000公尺紀錄都是令人驚艷的成績，未來發展值得期待。教練團隊特別感謝縣府行政團隊、金門體育會、台北市同鄉會及新北市同鄉會鄉親到場觀賽，更感謝蔡其雍議員特地從金門前往台北田徑場，連日鼓勵與陪伴。

蔡其雍表示，他在意的是專業指導人力、運動防護網絡、組訓參賽經費等資源是否足夠，只有把整體環境水平提升，才能讓基層運動員大展拳腳。此外，有家長也提及體育班成立、績優選手工作保障、四大賽獎金發放及參賽經費等問題提出看法，蔡其雍都允諾未來會找相關單位討論，擬定政策推動體育，特別是體育班成立一事，近期也收到許多家長意見，未來將朝向辦理公聽會的形式廣納各方看法，以便爭取更多資源挹注，加強菁英拔擢的力道。