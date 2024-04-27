44年陳年號誌仍在用 高雄半數紅綠燈使用超過10年…交通局回應

高雄現有5807個交通號誌，超過半數使用超過10年以上，甚至有已使用44年的陳年號誌，導致每年全市號誌故障案件數高達2萬件，高市府因經費考量，每年僅汰換130個號誌，目前僅有12座AI智能號誌，讓「智慧城市」前進目標緩速；交通局回應已提出先期計畫，預計汰換374處號誌控制器，加入AI連線。

市議員蔡武宏表示，高雄現有交通號誌5807個，預計2028年增加至6千個，據全國統計，一個號誌平均使用年限應限為10年，但高雄市號誌多數使用年限達數十年，已有56.4%、約3千個號誌已使用超過10年，25.2％、約1千個號誌使用5至10年，僅18.4%、約1千個號誌使用5年以下，號誌老舊情況下，導致高雄每年號誌故障案件數高達2萬件，造成地方困擾、市府維修人員的負擔。

高市府2009年至今共15年來，已編列1.74億建置智慧化號誌，透過智慧連線提供市府交通大數據，但現有5807個號誌中，每年僅能汰換130個；蔡武宏表示，反觀台北2734個號誌中，每年就編列3.57億建制智慧化號誌，每年汰換275個，生命週期更僅有10年，高雄根本相形見絀，他認為高雄自詡智慧城市，砸重金打造智慧運輸中心，但智慧化號誌數量卻跟不上。

交通局長張淑娟表示，目前在每個號誌裝設智慧化控制器經費為10萬，加上施工費用近20萬，交通局今年已向市府提出先期計畫，預計1年爭取6千萬，更新約374處、使用超過10年的號誌控制器，控制器均會加入AI連線，由智慧運輸中心的工業電腦控制，全市的智慧化路口數就會增加，智慧號誌能更有成效。