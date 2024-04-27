快訊

駁徐巧芯幫「喬利息」…婆婆不忍了發3點聲明 再有不實指控將提告

44年陳年號誌仍在用 高雄半數紅綠燈使用超過10年…交通局回應

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄已有56.4%、約3千個號誌已使用超過10年，導致高雄每年號誌故障案件數高達2萬件，造成地方困擾、市府維修人員的負擔。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄已有56.4%、約3千個號誌已使用超過10年，導致高雄每年號誌故障案件數高達2萬件，造成地方困擾、市府維修人員的負擔。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄現有5807個交通號誌，超過半數使用超過10年以上，甚至有已使用44年的陳年號誌，導致每年全市號誌故障案件數高達2萬件，高市府因經費考量，每年僅汰換130個號誌，目前僅有12座AI智能號誌，讓「智慧城市」前進目標緩速；交通局回應已提出先期計畫，預計汰換374處號誌控制器，加入AI連線。

市議員蔡武宏表示，高雄現有交通號誌5807個，預計2028年增加至6千個，據全國統計，一個號誌平均使用年限應限為10年，但高雄市號誌多數使用年限達數十年，已有56.4%、約3千個號誌已使用超過10年，25.2％、約1千個號誌使用5至10年，僅18.4%、約1千個號誌使用5年以下，號誌老舊情況下，導致高雄每年號誌故障案件數高達2萬件，造成地方困擾、市府維修人員的負擔。

高市府2009年至今共15年來，已編列1.74億建置智慧化號誌，透過智慧連線提供市府交通大數據，但現有5807個號誌中，每年僅能汰換130個；蔡武宏表示，反觀台北2734個號誌中，每年就編列3.57億建制智慧化號誌，每年汰換275個，生命週期更僅有10年，高雄根本相形見絀，他認為高雄自詡智慧城市，砸重金打造智慧運輸中心，但智慧化號誌數量卻跟不上。

交通局長張淑娟表示，目前在每個號誌裝設智慧化控制器經費為10萬，加上施工費用近20萬，交通局今年已向市府提出先期計畫，預計1年爭取6千萬，更新約374處、使用超過10年的號誌控制器，控制器均會加入AI連線，由智慧運輸中心的工業電腦控制，全市的智慧化路口數就會增加，智慧號誌能更有成效。

高雄現有5807個交通號誌中，超過半數使用超過10年以上，甚至有已使用44年的陳年號誌，導致每年全市號誌故障案件數高達2萬件，高市府因經費考量，每年僅汰換130個號誌。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄現有5807個交通號誌中，超過半數使用超過10年以上，甚至有已使用44年的陳年號誌，導致每年全市號誌故障案件數高達2萬件，高市府因經費考量，每年僅汰換130個號誌。圖／翻攝自高雄市議會直播

紅綠燈 高雄市

延伸閱讀

高雄31處路口紅綠燈遲未送電 民眾批「過馬路如虎口求生」

高雄6人獲選全國模範勞工 陳其邁：有你們撐腰讓市政更好

黃捷高雄前金區服務處開張 議長康裕成送上神秘禮物

影／周玉蔻涉誹謗前中姐張淑娟案開庭 兩人庭後再交鋒

相關新聞

高雄半數紅綠燈使用超過10年 還有使用44年的陳年號誌！

高雄現有5807個交通號誌，超過半數使用超過10年以上，甚至有已使用44年的陳年號誌，導致每年全市號誌故障案件數高達2萬...

高雄31處路口紅綠燈遲未送電 民眾批「過馬路如虎口求生」

高雄市區新開闢路段的十字路口，紅綠燈裝設完成後卻因遲遲未送電而無法作用，民眾無奈地說「過馬路如虎口求生」，民代痛批，台電...

高雄6人獲選全國模範勞工 陳其邁：有你們撐腰讓市政更好

高雄今舉辦模範勞工暨績優工會表揚大會，有6名市民獲選全國模範勞工、48名為高市模範勞工，20名模範外國人，首位獲獎的高雄...

黃捷高雄前金區服務處開張 議長康裕成送上神秘禮物

民進黨立委黃捷今天在高雄市前金區成立服務處，高市議長康裕成會同黨內多名議員前往祝賀。黃捷在2018年初次當選鳳山區議員，...

陳建仁視察台39線延伸至仁武案 指新交長會帶來更好交通建設

行政院長陳建仁今天上午到高雄橋頭科學園區，視察台39線高鐵橋下道路延伸至仁武規畫情形。陳建仁說，台39線可串聯南部半導體...

連日大雨河道沖刷 屏東哈尤溪七彩岩壁夢幻之旅提前結束今年遊程

藏身屏東霧台鄉，以高聳七彩岩壁和清流溪水呈現大自然鬼斧神工魅力的哈尤溪，每年1至4月枯水期限量開放後，被譽為一生必去的夢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。