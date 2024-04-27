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灣市38 BOT案 統一超砸7億

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導

高雄市首件公有市場用地BOT案昨與統一超商簽約，將在福山里灣市38市用地投入7億元，興建地上6層、地下2層大樓的複合式商場，統一超商將掌握46年營運權，除紓解當地民眾停車需求，亦將滿足民生消費機能。

高雄市灣市38市場用地興建營運移轉（BOT）案，由高市府與統一超商聯手合作，昨在市府舉行簽約儀式，經發局長廖泰翔、統一超商協理張國光代表簽約，副市長羅達生擔任見證人。

羅達生說，「灣市38 BOT案」是市長陳其邁任內首件以BOT招商成功的案例，期待開發案可為榮總一帶提供完整社區生活休憩服務。

該基地位於全台最大里「福山里」，一旁是高雄榮民總醫院，原本是平面停車場，未來興建一棟地上6層、地下2層，兼具消費、停車綜合型商場，預計4年後完工。

福山里長葉德龍說，左營地區最不缺的就是商場，該地段周圍500公尺已有3家全聯，希望能改以現代化市場取代，照顧喜歡上傳統市場的民眾。

議員白喬茵表示，福山學區是明星學區，但在全國最大福山里，卻沒有任何一間圖書館或閱聽室，建議這處複合空間不妨加設。

經發局長廖泰翔表示，這起BOT案提供逾390個工作機會，將優先聘用高雄居民。市府還有灣42、灣44等其他市場用地將釋出，期待藉由民間投資興建公共建設，除提升公共服務品質，滿足民眾需求。

BOT 超商 高雄市

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