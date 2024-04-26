快訊

每人終生補助一次！ 4對象免費預立醫療諮商6月上路

內定黃世杰是法務部次長？基層檢察官：如是政治酬庸就不抱期待

華航名古屋空難30年：飛安改善與媒體報導

永達校地閒置10年 屏縣府將以3.1億分兩期價購再活化

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
永達技術學院停招後，校地閒置10年，麟洛校地7.7多公頃，經行政院召開3次跨部會會議討論後，校地將由屏東縣政府接手。記者劉星君／攝影
永達技術學院停招後，校地閒置10年，麟洛校地7.7多公頃，經行政院召開3次跨部會會議討論後，校地將由屏東縣政府接手。記者劉星君／攝影

少子化衝擊，屏東縣私立永達技術學院校地閒置10年，衍生學校欠薪等糾紛，經行政院召開3次跨部會會議討論後，校地將由屏東縣政府承接，評估永達債務狀況，屏東縣政府預計以3.1億元價購校地，分2年編列預算，第一期1.5億元今年4月議會臨時會通過同意墊付，第二期明年預計編列1.6億元。地方對此樂觀其成。

永達技術學院創立於1967年，以工業專科學校創立，全盛時期學生數逼近萬人，但受少子化衝擊，學生數下降，2014年2月永達提出改善計畫未獲教育部審議通過，教育部裁示永達103學年度停招。永達麟洛校區7.7472公頃。

永達停招後，衍生欠薪等債務，永達校地閒置荒廢10年，2019年教育部向法院申請解散董事會，2020年12月改派公益董事會解散清算。為讓退場學校校地及校舍活化，經行政院協調教育部、屏東縣政府，由地方政府辦理停辦校園整體活化，屏東縣府將承接校地。

教育處表示，永達技術學院停辦後校地校舍承接，教育部技職司去年8月23日至縣府商議徵詢意願，除說明該法人目前清算進度亦表明希望縣府基於公益立場承接並活化該校區域，之後在去年9月14日、12月6日與今年4月9日由行政院召開3次跨部會會議。

教育處表示，會議結論希望由地方政府辦理停辦校園整體活化作業，縣府考量麟洛地區社會公益、區域整體發展與維護校地周邊環境和治安，有責任對該校校地及校舍做整體管理及完整規畫，承接永達技術學院停辦後的事宜。

校地承接後，如何活化運用？屏縣府教育處表示，去年9月、11月邀集相關業務單位到永達現勘，校園2014年停招至今，閒置10年，校舍共13棟，有多棟屋齡老舊且年久失修，無法短時間評估後續，預計將於價購校地及完成剩餘財產捐贈程序完備後，聘請結構技師及專業人員共同會勘，詳細評估校舍再利用可行性，後續再整體規畫。

屏東縣議員李世斌說，私校退場機制是中央政策並非特例，縣府透過價購分兩年取得，讓原來土地能重新開發使用，且該處地點交通便利，鄰近高速公路、健康產業園區，相信未來可好好利用。麟洛鄉長鍾慶平說，樂觀其成，希望未來活化可以與社區結合，打造適合老人家休閒活動的空間。

永達技術學院停招後，校地閒置10年，麟洛校地7.7多公頃，經行政院召開3次跨部會會議討論後，校地將由屏東縣政府接手。記者劉星君／攝影
永達技術學院停招後，校地閒置10年，麟洛校地7.7多公頃，經行政院召開3次跨部會會議討論後，校地將由屏東縣政府接手。記者劉星君／攝影
永達技術學院停招後，校地閒置10年，麟洛校地7.7多公頃，經行政院召開3次跨部會會議討論後，校地將由屏東縣政府接手。記者劉星君／攝影
永達技術學院停招後，校地閒置10年，麟洛校地7.7多公頃，經行政院召開3次跨部會會議討論後，校地將由屏東縣政府接手。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 教育部 校地

延伸閱讀

「拔管」張廖萬堅任教育部政次 藍委痛批：請強盜管老師

鋒面降雨 屏縣府籲農漁民提早因應加強防範

文大遭控欲違法變更教職員薪資 高教工會向教育部檢舉

增進學生自信 教育部修法：國小低年級只能考2次段考

相關新聞

永達校地閒置10年 屏縣府將以3.1億分兩期價購再活化

少子化衝擊，屏東縣私立永達技術學院校地閒置10年，衍生學校欠薪等糾紛，經行政院召開3次跨部會會議討論後，校地將由屏東縣政...

因應鋒面防汛整備 周春米視察東港抽水站

鋒面影響天氣不穩，屏東今天有短延時強降雨，屏東縣長周春米中午赴東港鎮成功抽水站視察，轄內15座抽水站與水閘門都完成防汛準...

小琉球古蹟靈山寺階梯當越野機車炫技場 島民氣炸：小琉球不歡迎你

屏東熱門旅遊景點小琉球，日前有名越野機車騎士把靈山寺旁約3層樓高的行人階梯當成極限運動場，騎上高處後再俯衝而下，影片昨天...

山區大雨！高市宣布桃源寶山國小下午3點停止上班上課

高雄市今天因山區大雨，考量師生安全，市府下午宣布桃源區寶山國小下午3時起停止上班、停止上課。

高雄岡山、路竹日前2千多戶停電已全數復電 停電原因曝

近日南部地區發生數起停電事故，台電表示，主要是受到劇烈天候例如雷雨的影響，導致設備損毀而停電，但都立即派員搶修並在數小時...

高雄澄清湖遊客遭路樹壓死 中午起臨時封園1週

高雄澄清湖園區今天發生意外，李姓民眾散步行經步道遭倒塌路樹壓傷，送醫仍宣告不治。對此，澄清湖為清理修剪樹木，將自今天中午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。