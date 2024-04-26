永達校地閒置10年 屏縣府將以3.1億分兩期價購再活化

少子化衝擊，屏東縣私立永達技術學院校地閒置10年，衍生學校欠薪等糾紛，經行政院召開3次跨部會會議討論後，校地將由屏東縣政府承接，評估永達債務狀況，屏東縣政府預計以3.1億元價購校地，分2年編列預算，第一期1.5億元今年4月議會臨時會通過同意墊付，第二期明年預計編列1.6億元。地方對此樂觀其成。

永達技術學院創立於1967年，以工業專科學校創立，全盛時期學生數逼近萬人，但受少子化衝擊，學生數下降，2014年2月永達提出改善計畫未獲教育部審議通過，教育部裁示永達103學年度停招。永達麟洛校區7.7472公頃。

永達停招後，衍生欠薪等債務，永達校地閒置荒廢10年，2019年教育部向法院申請解散董事會，2020年12月改派公益董事會解散清算。為讓退場學校校地及校舍活化，經行政院協調教育部、屏東縣政府，由地方政府辦理停辦校園整體活化，屏東縣府將承接校地。

教育處表示，永達技術學院停辦後校地校舍承接，教育部技職司去年8月23日至縣府商議徵詢意願，除說明該法人目前清算進度亦表明希望縣府基於公益立場承接並活化該校區域，之後在去年9月14日、12月6日與今年4月9日由行政院召開3次跨部會會議。

教育處表示，會議結論希望由地方政府辦理停辦校園整體活化作業，縣府考量麟洛地區社會公益、區域整體發展與維護校地周邊環境和治安，有責任對該校校地及校舍做整體管理及完整規畫，承接永達技術學院停辦後的事宜。

校地承接後，如何活化運用？屏縣府教育處表示，去年9月、11月邀集相關業務單位到永達現勘，校園2014年停招至今，閒置10年，校舍共13棟，有多棟屋齡老舊且年久失修，無法短時間評估後續，預計將於價購校地及完成剩餘財產捐贈程序完備後，聘請結構技師及專業人員共同會勘，詳細評估校舍再利用可行性，後續再整體規畫。