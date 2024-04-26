高雄市5連霸前議員藍星木辭世 5月6日舉行告別式

國民黨曾五連霸的高雄市前議員藍星木23日去世，享壽78歲，家屬訂5月6日在高雄市立殯儀館景德廳舉行告別儀式。

藍星木1994年投入政壇，縣市合併前連任左楠區第4屆至第7屆議員，合併後也是第1屆議員，在楠梓右昌地區服務獲肯定，曾因關切地方鄉親權益，遭員警上手銬逮捕，引起府會關係緊張，當時市長陳菊和警察局長蔡以仁出面致意並做出懲處，仍未平息議會怒氣。

藍星木關心左楠區建設，多次質詢時曾爭取高雄流行音樂中心落址楠梓區的都會公園，指當地腹地廣大，更有8所大學院校，是興建流行音樂中心的好地點，若設於碼頭區恐有交通影響，可惜未能遂願。

2010年12月25日高雄市議會舉行縣市合併後正副議長選舉，藍星木涉以摺疊選票將圈印處外露遭到起訴，判處徒刑3個月，得易科罰金，2014年市議員選舉連任失敗，淡出政壇。由於妻子藍李九寳任楠梓區興昌里長，近年他均幫太太服務里民。