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高雄車站預計明年10月完工 李昆澤邀相關單位現勘動線

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
立法委員李昆澤（右二）今日邀集相關單位官員及市議員，召開「高雄火車站停車場動線研商及現勘」。圖／李昆澤提供
立法委員李昆澤（右二）今日邀集相關單位官員及市議員，召開「高雄火車站停車場動線研商及現勘」。圖／李昆澤提供

立法委員李昆澤今日邀集相關單位官員及市議員，召開「高雄火車站停車場動線研商及現勘」，針對車站未來進出站動線、與周邊商圈連結通道、施工進度、招商規畫等進行討論及研商，預計明年10月高雄車站整體能完工。

李昆澤今天邀集高雄市議長康裕成、副議長曾俊傑、市議員何權峰、鄭孟洳、張博洋，及國營台鐵公司、交通部鐵道局、高市府官員等人，會勘討論新車站相關問題。

高雄車站前站商辦大樓，預計6月申請使用執照，9月點交給台鐵；旅館大樓預計10月申請使用執照，明年1月點交給台鐵。地下站體與地下停車場消防安檢，分別預計在9月與11月掛件申請，希望明年10月高雄車站整體能完工。

李昆澤指出，高雄車站的行人通行、車輛動線規畫，影響地方商圈發展，今日針對車站進出動線實地現勘，提出改善建議，預計五月上旬請高市府整合地方意見，提出具體改善建議與計畫，交由中央相關單位評估；五月下旬舉辦立法院交通委員會考察，再邀集各單位對話，明確指出改善方向。

李昆澤表示，大家對於新的高雄車站都很期待，他會持續追蹤與督促，要求各單位務必落實各項工程進度。

立法委員李昆澤（右二）今日邀集相關單位官員及市議員，召開「高雄火車站停車場動線研商及現勘」。圖／李昆澤提供
立法委員李昆澤（右二）今日邀集相關單位官員及市議員，召開「高雄火車站停車場動線研商及現勘」。圖／李昆澤提供

台鐵 李昆澤 高雄車站

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