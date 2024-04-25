仿鄭成功登陸 鹿耳社區首度跨海金門邀舊部後人參與

台南鹿耳社區為重建鄭成功1661年從金門出發登陸鹿耳門，趕走荷蘭人收復台灣的歷史，每年都在鹿耳門溪口舉辦仿鄭成功船隊登陸活動，打造當年壯盛的軍容，重現登陸的軌跡。今年適逢「台南400」，首度邀請金門後豐港社區洪氏族人參與，讓重現歷史場景別具意義。

鹿耳社區發展協會理事長蔡登進為辦理這項重現363年前鄭成功從金門發軍登陸鹿耳門活動，前後飛來金門3次，並在今（25）日鄭成功當年誓師東進台灣的這一天，在後豐港社區發展協會召開「400鄭成功傳奇」記者會。邀請金門縣文化局長呂坤和、後豐港社區總幹事洪振益和洪姓宗親出席，呂坤和還粉墨登場扮演鄭成功，宣示「成功航向台南鹿耳門」。

蔡登進指出，1661年鄭成功率艦隊從金門料羅灣出發，最後率師駛入鹿耳門港全殲荷蘭軍；他進一步考究鄭軍歷史，發現鄭軍首艘登陸的先鋒官洪暄是金門縣後豐港人，今年首度邀請後豐社區的洪姓宗親參加，透過這次活動，希望讓更多人了解金門和鹿耳門的歷史、地理，促進兩地間的文化交流與合作。

呂坤和表示，後豐港在金門所有村莊是很有代表性的，因為出了一位鄭成功時期的名將洪旭，他透露，在賴清德時任台南市長的時候，他曾赴台南參加鄭成功文化節，此次再度接觸到該活動，他樂觀其成，也肯定這次活動將有助於兩地的歷史交流與情誼增進。

呂坤和還說，後豐港的洪旭古厝已登錄古蹟，目前正在規劃設計，若順利的話，可望明後年動工修復，未來希望能成為洪旭紀念館，或是將其活化為民宿之用，希望達到雙贏局面。

據了解，鹿耳社區的仿鄭成功船隊登陸，已有14年歷史，今年適逢「台南400」特擴大舉辦規模，活動將在4月28日舉行，屆時預計將有旌旗飛揚、鑼鼓齊鳴的盛況，展現台南400年-鄭成功傳奇的壯麗氛圍。