快訊

2波鋒面接力橫掃！明起影響最劇烈 全台有雨「這地區」慎防豪雨

太魯閣晶英酒店建教生遇花蓮強震遭落石重壓 搶救22天傷重不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仿鄭成功登陸 鹿耳社區首度跨海金門邀舊部後人參與

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣文化局長呂坤和（右四）、後豐港社區總幹事洪振益（左二）、鹿耳社區發展協會理事長蔡登進（右一）一起出席「成功航向鹿耳門－400鄭成功傳奇」記者會。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局長呂坤和（右四）、後豐港社區總幹事洪振益（左二）、鹿耳社區發展協會理事長蔡登進（右一）一起出席「成功航向鹿耳門－400鄭成功傳奇」記者會。記者蔡家蓁／攝影

台南鹿耳社區為重建鄭成功1661年從金門出發登陸鹿耳門，趕走荷蘭人收復台灣的歷史，每年都在鹿耳門溪口舉辦仿鄭成功船隊登陸活動，打造當年壯盛的軍容，重現登陸的軌跡。今年適逢「台南400」，首度邀請金門後豐港社區洪氏族人參與，讓重現歷史場景別具意義。

鹿耳社區發展協會理事長蔡登進為辦理這項重現363年前鄭成功從金門發軍登陸鹿耳門活動，前後飛來金門3次，並在今（25）日鄭成功當年誓師東進台灣的這一天，在後豐港社區發展協會召開「400鄭成功傳奇」記者會。邀請金門縣文化局長呂坤和、後豐港社區總幹事洪振益和洪姓宗親出席，呂坤和還粉墨登場扮演鄭成功，宣示「成功航向台南鹿耳門」。

蔡登進指出，1661年鄭成功率艦隊從金門料羅灣出發，最後率師駛入鹿耳門港全殲荷蘭軍；他進一步考究鄭軍歷史，發現鄭軍首艘登陸的先鋒官洪暄是金門縣後豐港人，今年首度邀請後豐社區的洪姓宗親參加，透過這次活動，希望讓更多人了解金門和鹿耳門的歷史、地理，促進兩地間的文化交流與合作。

呂坤和表示，後豐港在金門所有村莊是很有代表性的，因為出了一位鄭成功時期的名將洪旭，他透露，在賴清德時任台南市長的時候，他曾赴台南參加鄭成功文化節，此次再度接觸到該活動，他樂觀其成，也肯定這次活動將有助於兩地的歷史交流與情誼增進。

呂坤和還說，後豐港的洪旭古厝已登錄古蹟，目前正在規劃設計，若順利的話，可望明後年動工修復，未來希望能成為洪旭紀念館，或是將其活化為民宿之用，希望達到雙贏局面。

據了解，鹿耳社區的仿鄭成功船隊登陸，已有14年歷史，今年適逢「台南400」特擴大舉辦規模，活動將在4月28日舉行，屆時預計將有旌旗飛揚、鑼鼓齊鳴的盛況，展現台南400年-鄭成功傳奇的壯麗氛圍。

會後，洪振益也將「傳家之寶」洪旭夫人畫像展示給呂坤和看，希望文化局協助修復，這幅從明未保存至今的畫像，泛黃的畫像雖經多次修補，但仍難掩蟲蛀腐蝕的痕跡，呂坤和認為很有保存價值，承諾協助將畫像申請列入文化資產保護。

鹿耳社區發展協會理事長蔡登進表示，今年首度邀請後豐社區的洪姓宗親參加，透過這次活動，希望讓更多人了解金門和鹿耳門的歷史、地理，促進兩地間的文化交流與合作。記者蔡家蓁／攝影
鹿耳社區發展協會理事長蔡登進表示，今年首度邀請後豐社區的洪姓宗親參加，透過這次活動，希望讓更多人了解金門和鹿耳門的歷史、地理，促進兩地間的文化交流與合作。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局長呂坤和（中）今天參與記者會，粉墨登場扮演鄭成功，宣示「成功航向台南鹿耳門」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局長呂坤和（中）今天參與記者會，粉墨登場扮演鄭成功，宣示「成功航向台南鹿耳門」。記者蔡家蓁／攝影
後豐港社區總幹事洪振益（右）將「傳家之寶」洪旭夫人畫像展示給文化局長呂坤和（左）看，呂坤和認為很有保存價值，將協助將畫像申請列入文化資產保護。記者蔡家蓁／攝影
後豐港社區總幹事洪振益（右）將「傳家之寶」洪旭夫人畫像展示給文化局長呂坤和（左）看，呂坤和認為很有保存價值，將協助將畫像申請列入文化資產保護。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局長呂坤和（右三）、後豐港社區總幹事洪振益（左二）等人粉墨登場扮演鄭成功與明代官員，宣示「成功航向台南鹿耳門」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局長呂坤和（右三）、後豐港社區總幹事洪振益（左二）等人粉墨登場扮演鄭成功與明代官員，宣示「成功航向台南鹿耳門」。記者蔡家蓁／攝影

文化資產 鄭成功 金門

延伸閱讀

改善長輩營養大作戰 花蓮改造菜車巡迴社區推廣

金門男遭詐以為遇到投顧名師 多次飛台灣面交損失884萬

新北市「低碳社區改造補助」開放申請 助打造節能好宅

金門軍職釣客被留置已37天 大陸：仍在「核實」了解中

相關新聞

仿鄭成功登陸 鹿耳社區首度跨海金門邀舊部後人參與

台南鹿耳社區為重建鄭成功1661年從金門出發登陸鹿耳門，趕走荷蘭人收復台灣的歷史，每年都在鹿耳門溪口舉辦仿鄭成功船隊登陸...

高市眷村進駐釋出28戶 建業、黃埔眷村皆徵件

高雄市「以住代護」眷村進駐計畫今年徵件開跑，釋出28戶眷舍，鳳山黃埔新村及左營建業新村同步開跑，進駐期為5年。預計5月8...

博田國際醫院攜手五福國中 提供體育班學生醫療照護

為了培養台灣優秀運動選手，落實醫療在地化，高雄博田醫院與五福國中首度合作，由專科醫生協助體育班的學生，在運動醫學方面進行...

隔震元件讓高雄帝冠車站「腳骨更軟Q」 鐵道局：7級地震不倒

台鐵高雄車站工程陸續完工，舊帝冠車站目前已搬回中山博愛中軸線原址，與新站體結合。為了讓這座84歲老車站與新地下車站「祖孫...

高雄危老重建比例6都倒數第2 議員批市府未積極推動

高雄市屋齡30年以上的房子，占比超過5成，危老重建的比例在6都中，卻排名倒數第2名。高雄市議員張勝富說，近期地震頻繁，危...

高雄路竹區電杆遭雷擊引發大停電 累積雨量71毫米

高雄今天清晨遭受大雷雨襲擊，不僅路樹倒塌、道路橋樑積水，路竹區更有電杆遭到閃電擊中，導致線路斷線，引發當地大同路、中山路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。