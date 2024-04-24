高捷岡山車站6月通車 西基地打造23層的住商綜合大樓

高雄市政府捷運局22日辦理「RK1岡山車站（西基地）土地開發案」開發建議書綜合評選作業，評選結果由達麗建設公司出線，預計建造地下4層、地上23層的住商綜合大樓，並與RK1站西出口共構，完工後將成為岡山站前新地標。

RK1岡山車站預計6月通車，西基地面積約3498平方公尺、建蔽率70%、容積率630%，位於台鐵岡山車站及捷運RK1站西側，也鄰近岡山轉運站，後續會透過跨站天橋銜接台鐵岡山車站後站地區，有絕佳的交通區位優勢，吸引多家在地廠商投標。

最後結果由達麗建設公司出線，預估投資額27.15億元，建造地下4層、地上23層的住商綜合大樓，將引入店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等設施。捷運局表示，這是北高雄第1件捷運聯開案，也是北高雄科技走廊中極具指標性建案。