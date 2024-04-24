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高捷岡山車站6月通車 西基地打造23層的住商綜合大樓
高雄市政府捷運局22日辦理「RK1岡山車站（西基地）土地開發案」開發建議書綜合評選作業，評選結果由達麗建設公司出線，預計建造地下4層、地上23層的住商綜合大樓，並與RK1站西出口共構，完工後將成為岡山站前新地標。
RK1岡山車站預計6月通車，西基地面積約3498平方公尺、建蔽率70%、容積率630%，位於台鐵岡山車站及捷運RK1站西側，也鄰近岡山轉運站，後續會透過跨站天橋銜接台鐵岡山車站後站地區，有絕佳的交通區位優勢，吸引多家在地廠商投標。
最後結果由達麗建設公司出線，預估投資額27.15億元，建造地下4層、地上23層的住商綜合大樓，將引入店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等設施。捷運局表示，這是北高雄第1件捷運聯開案，也是北高雄科技走廊中極具指標性建案。
捷運局目前也持續盤點全市捷運及輕軌沿線具開發潛力基地，除上個月底簽約的O13、Y10二案，及正在進行審標作業的R20案，還有公告招商案件的Y15、O10／Y18衛武營站等2個指標個案。未來也會陸續推出RK1（東基地）及O9技擊館站等具區位優勢的開發基地。
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