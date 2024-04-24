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捷運岡山高醫站變藝廊 高史博推「岡好」皮影藝術展

中央社／ 高雄24日電

高醫岡山醫院已於22日試營運，高雄市立歷史博物館近日攜手藝術家周學涵，即起至6月底於捷運岡山高醫站（原南岡山站）1號出口展出「岡好－跨域皮影藝術展」，邀民眾感受將歷史文化融入日常生活的公共藝術。

高史博發布新聞稿表示，高史博獲財團法人台灣福興文教基金會藝文支持、高雄醫學大學附設高醫岡山醫院場地協力，於高雄市皮影戲館30週年之際，邀請周學涵通過典藏皮影戲偶，結合岡山自然景觀、人文產業等創作9件公共藝術作品。

高史博館長李文環說，皮影戲團在高雄傳承的多年歲月，如同台灣福興深耕與關心岡山文化發展多年，期透過藝企合作，讓歷史文化走出記憶，融入日常生活，傳達對在地文化的重視與心意。

高雄市立歷史博物館近年持續與民間企業合作，結合高雄市皮影戲館豐富典藏資源，落實皮影戲民間藝術的本質，拉近民眾與傳統藝術距離。

李文環表示，皮影戲依據家族傳統脈絡，多融入藝師個人風格及當代語彙，因此台灣皮影戲的戲偶、道具及景片蘊含古今兼備的多元樣貌，發展出古樸圓潤、可愛逗趣在地特色。

台灣福興文教基金會執行長林宜錚說，「看到成品時很驚艷」，她提到，台灣福興20年前就成立台灣福興文教基金會，有感於岡山發展快速，城市面貌變遷，近幾年透過策展、市集、走讀等活動帶大家認識岡山好料。

新銳藝術家周學涵擅長異材質結合，周學涵說，此次將珍貴皮影戲文化以動態呈現，作品以「皮」製戲偶的材料特性、獨特雕紋、上色筆觸、造型輪廓為表現要點，並結合日常紙材層次堆疊；考量南台灣強勁陽光與室內自然光的平衡，透過模擬皮影戲操偶的動力結構、電力布置，讓觀者不受干擾地欣賞細節。

高史博指出，特展共設置9件作品，包含6座動態窗景、3幅地景圖騰；影窗以觀看傳統皮影戲戲偶為發想，借用「光」的穿透性設計融入6組岡山關鍵字「羊、釀、人、動、傳、翔」，分別代表「羊肉、醬缸、聚落、五金、皮影戲、空軍」等廣為人知的人文風情及在地產業。

高史博將於5月至10月推出兼具傳統與現代，涵蓋紋飾、聲音與故事的跨域皮影藝術展覽及推廣活動，相關活動資訊請查詢「高雄市皮影戲館」官網。

岡山 高醫 高雄市

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