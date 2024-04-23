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愛河端午龍舟嘉年華6/8起舉行 總獎金高達120萬

中央社／ 高雄23日電

高雄愛河端午龍舟嘉年華將於6月8日至10日在愛河水域舉行，賽事總獎金120萬元，傳統民俗龍舟組最高獎金30萬元，即日起報名。高市議長康裕成說，議會一定會組隊參賽爭取榮譽。

高雄市運發局今天上午在河西路廊道舉辦龍舟報名記者會，宣告愛河端午龍舟嘉年華6月8日至10日在愛河水域舉行，規劃傳統、競技龍舟400米直道競賽及龍舟拔河，並在夜間安排傳統龍舟賽，周邊還有紙風車劇團演出、市集等活動。

運發局表示，除了有夜間賽事，並祭出總獎金新台幣120萬元，傳統民俗龍舟組最高獎金30萬元，並提供自強組（身障）、健康組（長青）、新住民組等前2名報名隊伍參賽補助，盼全國各大專院校、企業團體、國際隊伍等踴躍組隊參賽拿獎金。

運發局長侯尊堯表示，去年起邀請高雄市大專院校及陸海空軍官校提供相關課程及練習場地，希望傳統競賽注入新血，並邀請姊妹市、日台交流協會、美國AIT、來台就學外籍生、新住民、移工等在台外籍人士過端午，體驗華人特有端午文化。

2024愛河端午龍舟競賽報名即日起至5月14日止，採網路報名；另外，6月1、2日也將舉辦高雄SUP立式划槳邀請賽、港都愛河獨木舟SUP水域體驗營。

康裕成今天表示，高雄市議會絕不會缺席，一定組隊參賽爭取榮譽，並表示議會和市府龍舟隊要成為所有參賽隊伍的表率，發揮運動家精神進行「君子之爭」。她還笑著要求市府龍舟隊不能再找槍手冒充首長，尤其是消防局的「猛男隊員」。

康裕成說，不管議會和市府隊的表演賽有沒有獎金，只要議會隊獲勝，一定會請落敗的市府隊吃飯，慰勞市府首長的辛苦。

康裕成 愛河 高雄市

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