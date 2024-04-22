屏東鳳梨外銷上看1.2萬噸 「金蜜鳳梨」銷日BELX超市

屏東鳳梨今年外銷產量上看1.2萬公噸，屏東縣府與高樹鄉銀獅合作社、台農發公司合作，以台農發在日本註冊「金蜜鳳梨」品牌，將鳳梨鮮果銷往日本BELX超市，銀獅合作社理事主席許嘉容說，產地將品質顧好，希望日本朋友吃到鳳梨就能想到屏東。

台農發在日本註冊金蜜、王蜜鳳梨品牌，分別由屏東不同合作社供果，各有消費群，兩者風味不同，都是台灣金鑽鳳梨品種。銀獅合作社打出「金蜜鳳梨品牌」，金密鳳梨口感有黑糖風味；王蜜鳳梨吃起來清爽，兩個品牌在日本各有不同消費族群。

現正值屏東鳳梨的賞味期，屏東縣府今在銀獅合作社舉辦「屏東金蜜鳳梨外銷日本BELX連鎖超市」記者會，並舉行封櫃儀式。周春米說，屏東是台灣鳳梨最大產地，年產量12萬噸以上，占全台3成，縣府布局不同通路，拓展海外市場，未來冷鏈設備建置完成後，果品保持新鮮度及增長保質期，增強國際市場競爭力。

農業處表示，日本BELX超市來自東京足立區，以鮮果店鋪為起始，販售蔬果、畜產、魚產品等，開設46家門市。

BELX超市代理副部長小川能弘說，當初台灣有許多單位洽談合作，第1次走入屏東鳳梨產區，品嘗產自屏東縣「金蜜」鳳梨感到驚豔，被銀獅合作社熱忱與專業打動，2020年起合作至今，台灣鳳梨在日本銷量越來越好、能見度越高，已是不可或缺的果品，今年2月底開始，平均穩定每周1到2櫃出口至日本BELX超市系統，未來希望在總公司大力支持下，促成台日更多合作。

銀獅合作社理事主席許嘉容說，5年前合作社從1周1個20呎貨櫃銷日，如今成長穩定每周1、2個40呎貨櫃，約1.5公噸至日本BELX超市系統。希望屏東不是地名，而是一個品牌。