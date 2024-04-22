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曹公圳沿岸欄杆生鏽損壞！高市居民憂不慎落水 農水署允改善
高雄市大寮區後庄里曹公圳沿岸，因欄杆等設施長年日曬雨淋已老舊損壞，十分危險，立委邱議瑩今日邀集農業部農田水利署官員及地方人士前往會勘，會後農水署承諾出資1000萬元修繕新建，後庄里長鄭德文說，希望以後沿岸可以成為里民安全的休憩場所。
鄭德文說，此段曹公圳欄杆建置超過30年，金屬欄杆太矮且生鏽損壞，混凝土立柱也因長期風吹日曬損毀，常擔心人會掉下去，非常危險，多次向相關單位反映無果，只能求助立委邱議瑩。
今日邱議瑩邀集農田水利署副署長林國華、農田水利署高雄管理處長呂文豪、大寮區長黃伯雄等人前往，會勘成功路至民族路曹公圳兩側合計835公尺河岸。鄭德文也陳情，除了希望新建新欄杆保障里民安全外，也希望工程能同時改善岸邊環境，加設路燈等，讓河岸成為里民新的休閒散步場所。
會後農水署表示，沿岸欄杆已經不堪使用，具危險性，高雄管理處評估所需經費1000萬元，會盡速展開測量與設計工作，希望能在今年底完工。新欄杆最少高1.2公尺，更具有安全性。
邱議瑩表示，欄杆建設經費已有著落，至於路燈及相關美化工程費用，會再與市府商量，爭取經費改善，希望打造新的水岸綠色廊道，讓民眾有更好的休憩空間。
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