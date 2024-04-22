快訊

地牛翻身！17:08花蓮規模5.5「極淺層地震」 最大震度4級

中職／洪一中被關球場地下室第二波懲處 高市運發局副局長記過

張國煒怒告長榮大哥「內線交易金額破百億」 張國華回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曹公圳沿岸欄杆生鏽損壞！高市居民憂不慎落水 農水署允改善

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市大寮區後庄里曹公圳沿岸欄杆老舊損壞，十分危險，立委邱議瑩邀集農業部農田水利署官員及地方人士前往會勘。記者潘奕言／攝影
高雄市大寮區後庄里曹公圳沿岸欄杆老舊損壞，十分危險，立委邱議瑩邀集農業部農田水利署官員及地方人士前往會勘。記者潘奕言／攝影

高雄市大寮區後庄里曹公圳沿岸，因欄杆等設施長年日曬雨淋已老舊損壞，十分危險，立委邱議瑩今日邀集農業部農田水利署官員及地方人士前往會勘，會後農水署承諾出資1000萬元修繕新建，後庄里長鄭德文說，希望以後沿岸可以成為里民安全的休憩場所。

鄭德文說，此段曹公圳欄杆建置超過30年，金屬欄杆太矮且生鏽損壞，混凝土立柱也因長期風吹日曬損毀，常擔心人會掉下去，非常危險，多次向相關單位反映無果，只能求助立委邱議瑩。

今日邱議瑩邀集農田水利署副署長林國華、農田水利署高雄管理處長呂文豪、大寮區長黃伯雄等人前往，會勘成功路至民族路曹公圳兩側合計835公尺河岸。鄭德文也陳情，除了希望新建新欄杆保障里民安全外，也希望工程能同時改善岸邊環境，加設路燈等，讓河岸成為里民新的休閒散步場所。

會後農水署表示，沿岸欄杆已經不堪使用，具危險性，高雄管理處評估所需經費1000萬元，會盡速展開測量與設計工作，希望能在今年底完工。新欄杆最少高1.2公尺，更具有安全性。

邱議瑩表示，欄杆建設經費已有著落，至於路燈及相關美化工程費用，會再與市府商量，爭取經費改善，希望打造新的水岸綠色廊道，讓民眾有更好的休憩空間。

高雄市大寮區後庄里曹公圳沿岸欄杆老舊損壞，十分危險。記者潘奕言／攝影
高雄市大寮區後庄里曹公圳沿岸欄杆老舊損壞，十分危險。記者潘奕言／攝影
立委邱議瑩邀集農業部農田水利署官員及地方人士前往高雄市大寮區後庄里曹公圳沿岸會勘。記者潘奕言／攝影
立委邱議瑩邀集農業部農田水利署官員及地方人士前往高雄市大寮區後庄里曹公圳沿岸會勘。記者潘奕言／攝影

水利署 農業部 邱議瑩 高雄市

延伸閱讀

高溫乾旱農作傳災情 高市果農望放寬救助標準

蔣偉文把手擱在海科館欄杆拍照竟扎滿細刺 禍首找到了

立法院會唱空城 羅智強點名陳亭妃、邱議瑩懶鬼亂搞

立院報告...陳亭妃中午前質詢改書面 下午質詢首位是羅明才

相關新聞

曹公圳沿岸欄杆生鏽損壞！高市居民憂不慎落水 農水署允改善

高雄市大寮區後庄里曹公圳沿岸，因欄杆等設施長年日曬雨淋已老舊損壞，十分危險，立委邱議瑩今日邀集農業部農田水利署官員及地方...

高雄浪犬身中山豬吊陷阱亡 高市動保處：查獲將重罰

台灣動物緊急救援小組指高雄捕獸鋏及山豬吊遍布山林，不僅導致浪犬慘死，救援人員也差點受傷；高市動保處今天表示，將加強宣導禁...

黃色小鴨「底家啦」 黃色身影現蹤Google Map網友驚喜

今年初在高雄造成旋風的「黃色小鴨」，在google map上也看得到了！打開google map衛星圖層，在愛河出海口的...

消防救助太積極…連寵物牽繩掉落都來電 議員：濫用資源應開罰

高雄消防局去年共出動7.7萬次緊急救護，但救護車到場後未實際送醫比例高達2成2，民眾濫用救護車情形普遍，上月甚至發生救護...

高雄消防分隊長涉霸凌瀆職 議員質疑：「遭調離單位未降職」惹議

高雄市消防局橋頭分局一名分隊長今年2月被爆料霸凌下屬、竄改班表、強制同仁休假和收受業者禮品等行為，消防局獲知後緊急將人調...

高雄車站前人行道改善陸續完工 居民盼能帶來人潮

隨著台鐵高雄車站主體工程陸續完成，站前建國路也同時進行人行道改善工程，目前部分路段已經完工，東西兩段工程預計分別於5月及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。