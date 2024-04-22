曾爭取解嚴 劉家國創馬祖資訊網維護監督空間

「每個縣長都恨我，如果他們不恨我，代表我不夠努力」，馬祖居民仰賴甚深的「馬祖資訊網」73歲創辦人劉家國曾爭取馬祖解嚴，維護馬祖人的監督空間。

蓄著小鬍子的劉家國23年前成立馬資網，漸漸成為馬祖居民生活重心，這也讓劉家國除了睡覺幾乎都在掛網，靠訂閱Google關鍵字、自己搜尋或友人資訊，每天手動更新最新消息，連確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）發高燒、半夜進醫院開刀後都不例外。

愈做愈好的馬資網陸續開始有廣告等商業收入，劉家國也自許從「生意人」角度拚生存，否則空有理想也做不久，而他為監督縣府、避免道德衝突，縣府投注廣告等資金挹注不到他收入的5%，他很清楚地告訴中央社記者，「賺錢不是我的目標，而是手段」。

劉家國的目的，近半世紀前就已確立。1976年自東吳大學歷史系畢業的劉家國是當年馬祖少數考上大學的人，他回到仍在實施戰地政務、軍管嚴格的馬祖後，1984年於南竿開首間卡拉OK店，大受軍民歡迎，但軍人酒後常打架，軍方下令禁止軍人到卡拉OK店、提高營業稅，憲兵甚至天天站崗，導致劉家國營業1年多就黯然收攤，也讓劉家國心中埋下反叛種子。

「我們去研究才發現這是戒嚴」，劉家國回憶，即使台灣本島於1987年解嚴，馬祖卻仍未解除戰地政務，他隔年加入月刊「馬祖之光」，建議創辦人曹原彰不領政府補助，封面直接印上「我們金馬不要『戰地政務』！ 」他也發表「奮起吧！金馬人」等文章在基隆碼頭發放。

劉家國更在1989年與其他人主導「823金馬愛鄉大遊行」反對金馬實施戰地政務，同時積極為解除戰地政務奔走連署，且儘管連署書被沒收，他與夥伴們早一步印好，由孕婦藏在隆起的肚皮，坐船帶到台灣並交給立法院與各媒體等，爭取曝光機會。

成為軍警眼中釘的劉家國混入人群發刊物時，曾被2名穿便服、理平頭的軍官架住，幸好有男子挺身喝斥，他才逃過一劫；他也曾被友人警告一定要小心，「你哪天從高樓掉下來，都不知道怎麼死的」。

台灣動員戡亂時期1991年終止，金門與馬祖卻繼續戒嚴，劉家國與其他人再發起「507反金馬二度戒嚴運動」，夜宿立法院11天，戰地政務終於在隔年廢止。

回顧這段有風有雨的民主運動，劉家國感覺自己未必真的是勇敢，也可能是「樂觀或過度天真」，但台灣早就實施民選、成立議會，為什麼在台灣生活自在，馬祖不行，「我們認為台灣是對的、要向台灣學習，這是堅定不移的信念」。

曾在馬祖當選民意代表的劉家國深知媒體監督與為民發聲重要性，創辦雙週刊「馬祖通訊」、在網路開辦「馬祖開講」論壇，2001年創辦馬資網，核心價值之一就是「監督政府」，他每週更執筆社論針砭時事或縣府施政。

劉家國表示，如果馬祖有許多人願意表達意見或監督政府，他不會講話，「就像台灣很多元，不差我一個」，但在馬祖，「我不講話都不行」。

監督與說話成了劉家國責任，也讓他付出相應代價。人脈廣、眼線多的劉家國曾在馬資網轉貼賄選案判決、立法委員候選人涉性騷擾消息，也獨家披露連江縣政府某局長酒後駕車等，不久就有友人拜託他下架，與他有交情的當事人也讓他承擔人情壓力，但他堅持不從，還曾被辱罵。

劉家國說，刊出這些要承受很大壓力，「得罪的不是一個人，是一掛人」，他能頂住壓力是不希望發生「破窗效應」，答應1人後，不能不答應第2人，只好「咬了牙齒也要做下去」，否則馬資網公信力將蕩然無存。

在人際關係緊密的馬祖，劉家國的存在像三稜鏡，地方人士認為他正派、反骨、具理想性格但固執，縣府官員覺得劉家國已過時、評論主觀，就是個譁眾取寵來賺流量的「生意人」，小學母校給他的評價則是「民主先鋒」。

「你雖然知道自己不勇敢，但必須假裝勇敢」，創立馬資網的劉家國自認被人需要比被人恨還多，「這個代價我還承受得起，所以我會繼續做」。