連江限定 馬祖資訊網屹立23年成另類離島風景

你可能有加入地區型「我是XX人」臉書社團，馬祖人卻鍾愛創辦23年的「馬祖資訊網」，有人關注地方新聞、飛航雲高，還有雞主人公告尋雞啟示，甚至網站想改版得更好看還被居民阻撓，成另類離島風景。

馬祖居民每天睡醒揉揉眼，總習慣上馬資網查看雲高與能見度以判斷飛航動態，就怕出現不合格的紅字影響航班；有人即使在海外，也會愣愣看港口直播思念家鄉，還有人焦急貼公告尋雞，呼籲觀賞雞不能食用，希望迷途的雞別被誤宰了。

2002年曾到西班牙攻讀博士的畫家曹楷智說，他在國外天天看馬資網，感覺家鄉不遠，但學成後回馬祖，家裡一段時間沒網路，卻感覺與馬祖脫節；1名國民黨議員也說，馬資網不僅是馬祖居民生活一部分，也成為一種寄託。

2001年創立的馬資網是馬祖最大入口網站，每天流量約1萬人次，除蒐集各媒體報導馬祖相關新聞，從天氣、交通航班、觀光住宿、文化、地方活動、徵才、常用電話到哪裡開新店家等資訊無所不包，還提供議會、學校、醫院與馬祖日報等各單位網站超連結，匯集所有資訊的雜燴式介面看似凌亂，卻深深抓住馬祖居民眼球。

「在馬祖怎麼可以不看馬資網」，從台灣移居馬祖的Podcast節目「馬祖島讀」主持人一天被友人這樣告知後點開馬資網，對於老舊且資訊雜亂的網站風格還有點嫌棄，但現在他天天看，最常關心地方新聞與何時能參加社區活動，「如果沒有它，我在馬祖可能只是工作，不會有生活的感覺」。

馬祖居民對馬資網的依賴與習慣，還反映在網站改版上；馬資網創辦人劉家國說，10年前曾請工程師調整顏色、版面位置與閱讀順序，就為洗刷「醜」的印象，卻引發使用者反彈，「可能使用比美觀重要，我改不了了」，大家也都習慣。

曾開店的劉家國以生意人態度經營網站，就像商店會在最顯眼處陳列賣最好的商品，馬資網也把讀者最喜歡、最重要資訊擺在明顯位置，建立重要單元滿足讀者需求，「欄位擺放依重要性決定，重要性由使用者、點閱率決定」。

劉家國舉例，交通部在影音頻道YouTube直播南竿福澳港畫面，他拉到馬資網開設「港口直播」單元後，點閱率暴衝，但監視器角度不太好，他找政府協調調整監視器對準開船處，並建議各島港口都建置監視器，後來還擴大到機場都有直播。

此外，馬資網兼具社群媒體功能，在馬祖仍有大量駐軍時代，許多軍人女友會在馬資網分享心情或詢問怎麼到馬祖找男友，劉家國開設「阿兵妹討論區」，又因討論太熱烈而進化為「阿兵妹家族」，這群網友們還發展成線下聚會。

馬資網還設匿名論壇「馬祖開講」，讓使用者發文或討論公共議題，連軍方、海巡、連江縣政府等機關與藍綠政治人物都註冊帳號，除平時公告資訊，有時也會回應「馬祖開講」輿論。

1名政府員工不諱言，相較縣府出資的「馬祖日報」，民間的馬資網是獲取非官方消息最主要管道，因統整馬祖相關消息完整，且民眾也會在馬資網反映意見或問題，讓公務員也須緊盯馬資網輿情。

不過馬資網並非一開始就成功，在起初極少人上網的時期，劉家國靠自己編寫雙週刊「馬祖通訊」宣傳，逐漸以紙本帶動網路流量。但隨之而來的挑戰是社群網站臉書（Facebook）、Instagram崛起，許多人轉戰社群平台發表想法，讓人氣一向最旺的「馬祖開講」大受打擊，近年才又熱絡起來。

劉家國說，他在很少人上網時就開始耕耘，加上後天努力，馬資網宛如一家已做出口碑的老店，「好在我們比它（臉書）早，不然我們不會存在」。

不過，劉家國坦言，馬資網流量已進入「高原期」，10年來沒什麼突破，亟需思考如何改變，但他年事已高，孩子興趣缺缺，交棒給誰也是問題。他能做就會繼續做，也希望未來人工智慧（AI）能負擔9成工作，「如果馬資網遠離使用者，就是它消失的一天」。