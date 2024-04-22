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台11線東河段 民代盼檢討照明

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台11線台東東河至小馬路段實施區間測速，議員認為部分路段茄冬樹茂密及夜間照明不足，希望警方納入檢討。記者徐白櫻／翻攝
台11線台東東河至小馬路段實施區間測速，議員認為部分路段茄冬樹茂密及夜間照明不足，希望警方納入檢討。記者徐白櫻／翻攝

省道台11線台東東河至小馬路段去年9月起實施區間測速科技執法，啟用後又發生4件死亡車禍，議員高美珠質疑成效不彰，並認為茄冬樹茂密，夜晚無路燈，都應納入檢討；縣警局指出，4件死亡車禍肇因為酒駕、未繫安全帶及疲勞駕駛等，已加強取締，並將會同公路局會勘改善路燈需求。

台11線130.8公里至126.1公里路段原速限50公里，科技執法後引發民怨，去年11月1日起提升速限為60公里。

議員高美珠質詢指出，科技執法後仍陸續發生4件死亡車禍，且東河段兩側栽種茄冬樹，且無路燈，夜間行車視線不佳非常危險，要求市警局等單位設法改善，維護行車安全。

縣警局交通隊長劉正達說，此路段過去超速嚴重，才實施區間測科技執法，分析4件死亡車禍肇因，以酒駕、疲勞駕駛及未繫安全帶為主，都非超速肇事。

暑假旅遊旺季將到，高美珠希望警方等單位評估東河路段截彎取直可行性及通盤檢討路燈、違規取締等問題。警察局長梁東山說，已將未繫安全帶及酒駕等列為執法重點。

科技執法 車禍 酒駕

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