高雄車站天棚綠化成空中生態島 蜂蝶、小鳥現蹤
台鐵高雄車站綠色天棚已完成1/3，近日鐵道局南區工程分局的工程師驚喜發現，小鳥、蝴蝶、蜜蜂都已在這片綠地中悠游，綠油油一片儼然成了一座空中生態島，期待整座天棚完工綠化後，高雄又再多了一處生物多樣性高的空中花園。
綠色天棚東西向約677公尺、南北向約340公尺，工程內容主要包含天棚鋼構、東西兩側天棚引道結構、建築機電與照明系統、建築裝修、景觀設施及植栽等，目前工程進度已近9成，預計今年10月底完工。
天棚是地下化車站的遮蔽，為旅客遮蔭擋雨。頂部則規畫為行人、單車的通道，東、西兩側串連綠園道，也是商業大樓與旅館大樓的聯通平台，並進行植栽綠化，成為一座空中花園，恍如市中心的一片綠地毯。
鐵道局表示，天棚大面積綠化植栽，種植近31萬5000株灌木地被，以台灣原生種植物為主，且多為誘蝶、誘鳥植物，複層配置能提供生物良好棲息空間。
綠色天棚將成為高雄市中心的空中花園，是最具代表性且特殊性的都會地景，更能串連起鐵路地下化後的綠園道，北連美術館、凹子底公園，南接衛武營公園、中央公園，西至壽山國家自然公園，東臨澄清湖風景區，成為高雄市的城市綠網。
網友也在臉書粉專留言「周圍住家期待中」、「綠屋頂可以有效幫車站降溫」、「融入生態環境系統，很棒的設計」、「蜜蜂群超漂亮」、「後面的養護更重要」。
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