屏東百工師傅助他圓安家夢 他宣布加入團隊報答恩情
屏東縣萬巒鄉1對育3名幼子的吳姓夫妻，一家五口「蝸居」約3坪大的房間，屋頂和牆壁破損坍塌，在家都要小心通過，避免被掉落物砸到的風險，因無經濟能力修繕，屏東縣百工師傅志願服務協會經縣府社會處轉介，歷時近2個月完成今天「入新厝」，縣長周春米到場向志工致謝，以泥作工維生的吳姓屋主，當場宣布加入百工師傅團隊，效法百工師傅奉獻所長。
周春米到場向百工師傅致敬意和謝意，刷上象徵完工的最後一道油漆，隨後與吳姓屋主家人和百工師傅同享湯圓「入新厝」；她說，縣府攜手百工師傅用愛讓案家「安家」，感謝師傅的無私奉獻協助，讓3名幼子能在安全無虞且舒適的環境中生活長大，相信被愛灌溉的孩子，未來人生潛力無窮。吳姓屋主當場宣布加入百工師傅團隊，貢獻一己所長，現場響起歡呼聲。
屏東縣百工師傅志願服務協會理事長王英吉說，志工團提供修繕志工志願服務的平台，由縣府社會處發掘案源，經由地政、行政等法制面評估，引入各專技工會的技術，協助縣內弱勢家戶環境改善工程；該案由社會處轉介，百工協會於過年後開工第一天即動員勘查，發現環境惡劣，嚴重影響孩子進出安全，2月26日起開工。
他說，歷經拆除、鐵工、泥作、室內裝潢、水電及油漆工程，志工利用假日以近2個月完工，打造適合兒童安全長大的居住設備及便利空間，家具也有社會愛心贊助，協會利用現有空間隔出2個房間及1間客廳，讓有求學及逐漸注重隱私的12歲大女兒獨自使用，也讓小孩有基本的生活品質。
周春米說，修繕期間感謝百工師傅犧牲假日進場施工，讓小朋友能住得安心、住得健康，屏東雖然不是最富裕城市，因有這群百工師傅的熱血精神，成為台灣南方最溫暖的國度，這次修繕也透過詳實記錄影像的方式，製作成百工影像紀錄片，將結合「我們生活節」以「做自己人生電影的大明星」為題，5月1日起於屏東數位青創中心舉辦1個月的「百工職人影像展」。
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