快訊

中東地區鬆一口氣！BBC：以色列、伊朗互打應已落幕

哈士奇看著獸醫走出去「回頭對飼主安心燦笑」她笑瘋：其實醫生是去拿針

屏東百工師傅助他圓安家夢 他宣布加入團隊報答恩情

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣百工師傅志願服務協會經縣府社會處轉介，歷時近2個月完成萬巒鄉破屋修繕案今天「入新厝」，縣長周春米到場向志工致謝意和敬意。圖／屏東縣政府提供
屏東縣百工師傅志願服務協會經縣府社會處轉介，歷時近2個月完成萬巒鄉破屋修繕案今天「入新厝」，縣長周春米到場向志工致謝意和敬意。圖／屏東縣政府提供

屏東縣萬巒鄉1對育3名幼子的吳姓夫妻，一家五口「蝸居」約3坪大的房間，屋頂和牆壁破損坍塌，在家都要小心通過，避免被掉落物砸到的風險，因無經濟能力修繕，屏東縣百工師傅志願服務協會經縣府社會處轉介，歷時近2個月完成今天「入新厝」，縣長周春米到場向志工致謝，以泥作工維生的吳姓屋主，當場宣布加入百工師傅團隊，效法百工師傅奉獻所長。

周春米到場向百工師傅致敬意和謝意，刷上象徵完工的最後一道油漆，隨後與吳姓屋主家人和百工師傅同享湯圓「入新厝」；她說，縣府攜手百工師傅用愛讓案家「安家」，感謝師傅的無私奉獻協助，讓3名幼子能在安全無虞且舒適的環境中生活長大，相信被愛灌溉的孩子，未來人生潛力無窮。吳姓屋主當場宣布加入百工師傅團隊，貢獻一己所長，現場響起歡呼聲。

屏東縣百工師傅志願服務協會理事長王英吉說，志工團提供修繕志工志願服務的平台，由縣府社會處發掘案源，經由地政、行政等法制面評估，引入各專技工會的技術，協助縣內弱勢家戶環境改善工程；該案由社會處轉介，百工協會於過年後開工第一天即動員勘查，發現環境惡劣，嚴重影響孩子進出安全，2月26日起開工。

他說，歷經拆除、鐵工、泥作、室內裝潢、水電及油漆工程，志工利用假日以近2個月完工，打造適合兒童安全長大的居住設備及便利空間，家具也有社會愛心贊助，協會利用現有空間隔出2個房間及1間客廳，讓有求學及逐漸注重隱私的12歲大女兒獨自使用，也讓小孩有基本的生活品質。

周春米說，修繕期間感謝百工師傅犧牲假日進場施工，讓小朋友能住得安心、住得健康，屏東雖然不是最富裕城市，因有這群百工師傅的熱血精神，成為台灣南方最溫暖的國度，這次修繕也透過詳實記錄影像的方式，製作成百工影像紀錄片，將結合「我們生活節」以「做自己人生電影的大明星」為題，5月1日起於屏東數位青創中心舉辦1個月的「百工職人影像展」。

屏東縣百工師傅志願服務協會經縣府社會處轉介，歷時近2個月完成萬巒鄉破屋修繕案今天「入新厝」，圖為修繕前後的對比。圖／屏東縣政府提供
屏東縣百工師傅志願服務協會經縣府社會處轉介，歷時近2個月完成萬巒鄉破屋修繕案今天「入新厝」，圖為修繕前後的對比。圖／屏東縣政府提供
屏東縣百工師傅志願服務協會經縣府社會處轉介，歷時近2個月完成萬巒鄉破屋修繕案今天「入新厝」，縣長周春米到場向志工致謝意和敬意。圖／屏東縣政府提供
屏東縣百工師傅志願服務協會經縣府社會處轉介，歷時近2個月完成萬巒鄉破屋修繕案今天「入新厝」，縣長周春米到場向志工致謝意和敬意。圖／屏東縣政府提供
屏東縣百工師傅志願服務協會經縣府社會處轉介，歷時近2個月完成萬巒鄉破屋修繕案今天「入新厝」，圖為修繕前後的對比。圖／屏東縣政府提供
屏東縣百工師傅志願服務協會經縣府社會處轉介，歷時近2個月完成萬巒鄉破屋修繕案今天「入新厝」，圖為修繕前後的對比。圖／屏東縣政府提供

周春米 屏東縣

延伸閱讀

【重磅快評】陳金德發官威 卓榮泰技巧替他美化帳面

屏東自來水普及率破7成 周春米：4年拚達9成

屏縣自來水普及率7成仍是全國最低 周春米：拚4年破9成

獲救「沒雀躍感」舉止異常 屏東漁船失聯5天…海巡帶回調查

相關新聞

影／提前布局 金湖鎮代主席蔡乃靖宣布角逐下屆鎮長

選在周末假日，有「千年聚落」之稱的瓊林社區今天上午舉行植樹活動，由社區長輩與小朋友一起種下超過數百株的樹苗，瓊林出身的金...

屏東百工師傅助他圓安家夢 他宣布加入團隊報答恩情

屏東縣萬巒鄉1對育3名幼子的吳姓夫妻，一家五口「蝸居」約3坪大的房間，屋頂和牆壁破損坍塌，在家都要小心通過，避免被掉落物...

高捷岡山路竹延伸線RK1預計5月初勘 為平民怨將加裝隔音牆

高雄捷運岡山路竹延伸線4月6日開始執行RK1岡山車站試運轉測試，經工程團隊日以繼夜努力，終於完成最後關鍵測試，確認已達到...

高雄假牙補助2千名 12天額滿

高雄市25年前率全國之先，推出老人假牙安裝補助，衛生局近年每年花費逾8千萬，補助超過2千人，今年3月1日開放申請，僅12...

高醫大育才基地 照護咀吞健康

台灣每8名長者就有1名有咀嚼吞嚥障礙，嚴重會嗆咳，已故總統李登輝即因喝牛奶嗆到引起肺炎病逝，高雄醫學大學因應超高齡社會，...

陸扣留「水客」貨物？金門鎮代澄清

金廈小三通去年復航後，搭乘人數創新高，「邊境貿易」也復甦，許多民眾為補貼船資，往返兩岸幫帶貨，前天傳出50多名「水客」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。