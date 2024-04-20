仁武區國道下方 停車場淪廢車場

高雄市議員江瑞鴻昨在議會質詢時指出，仁武區國道10號下方平面道路畫有停車格，卻幾乎被廢棄車占滿，淪為廢車場，髒亂環境恐孳生登革熱病媒蚊，加重清潔隊員工作負擔，要求找出廢棄車輛來源。環保局長張瑞琿表示，會加裝監視器，規畫專案找出元凶。

家住仁武區的曹姓男子說，仁武區國道10號下方屬道路空間，高雄縣市合併前，鄉公所考量當地停車需求，在橋下設停車格位，但近來停車格卻被廢棄汽車占據。

市議員江瑞鴻說，廢棄車輛占據國道10號下方停車場問題至少4個月，有些廢棄車輛甚至疊在一起占用停車格，或停在綠化空間，部分汽車的車窗破損，下雨積水恐淪登革熱病媒蚊孳生源。

江瑞鴻說，除廢棄車輛占據，甚至還有人趁暗夜棄置廢棄裝潢板材，仁武清潔隊清除廢棄物，清走舊的又被丟新的。

環保局長張瑞琿說，清潔隊員巡視發現國道10號底下停車格有廢棄車輛，會在車體張貼限期清理公告，滿7天後就會拖吊；為減少停車格被棄置車輛，會裝設監視器，並與警察局稽查。