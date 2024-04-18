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金馬賓館培力當代藝術 攜手南藝大徵件影像創作

中央社／ 高雄18日電

金馬賓館當代美術館二度攜手國立台南藝術大學，推動「影像沙盒Video Sandbox影像藝術徵件」計畫，提供40歲以下當代藝術創作者新秀平台，即日起至30日開放報名。

金馬賓館今天發布新聞稿表示，金馬賓館1樓「記憶Memory」展間，過去曾是電報室；館方開放做為藝術新秀扶植平台，提攜台灣藝術領域，支持以藝術帶領新創的可能，今年再度與南藝大合作「影像沙盒Video Sandbox影像藝術徵件」活動，結果將在5月公布於官網。

金馬賓館指出，去年首屆「影像沙盒Video Sandbox影像藝術徵件」獲得業界高度評價，今年的活動簡章已公布，評分標準為創作理念40%、與場地契合30%、創新程度30%。

「影像沙盒」以提供藝術新秀平台為目標，由永添藝術執行長邵雅曼與此次計畫主持、總監方羅禾淋共同發起；金馬賓館表示，沙盒作為展覽單位，虛擬空間乘載著宇宙，利用影像來佈佔整個世界觀。

此外，Skyline屋頂電影院也將於5月登場，金馬賓館將在5月3日與5月4日，播放「愛情不用翻譯」、「羅馬假期」、「曼哈頓」、「黑色追緝令」等4部經典電影。邀請民眾在美術館天台，盡享美術館的晚霞與星夜，感受綠意環繞。

永添藝術公司自2016年接手金馬賓館修建營運活化，金馬賓館說明，活化過程將循環低碳的環境關懷融入建物保存，歷時2年規整，投資修復整建，全館依循著環保、友善環境為目標，不少展間利用高度的創意與美學，減少一次性傳統展牆的耗材。

金馬賓館鄰近高雄輕軌壽山公園站，為響應淨零碳排，金馬賓館也協力高雄市環境保護局，即日起至12月底，民眾搭高雄輕軌至金馬賓館，在輕軌站或金馬賓館打卡，或掃描館方提供QR Code完成指定動作，即可享有純看展門票優惠價新台幣50元（原票價120元）。

美術館 藝術家 金門

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