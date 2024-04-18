澎湖農村社區綠照計畫座談 盼長者在地健康老化

農業部推動農村社區綠色照顧計畫，今天在澎湖馬公舉行座談會，提供在地漁鄉暖心供餐等食魚文化，並鼓勵長者走出家門，期盼高齡長者在地健康老化，共促社區永續發展。

農業部農村發展及水土保持署台南分署與行政院南部聯合服務中心舉辦「澎湖地區農村社區綠色照顧計畫座談會」，今天在馬公市重光社區活動中心舉行，南服中心副執行長陳慧玲、農村水保署台南分署長邱啓芳等人及近50名農漁村社區鄉親參與，了解政府綠照計畫及相關資源。

邱啓芳表示，農村水保署推動農村再生已有12年時間，中央在衛福部及內政部也持續推動地方長照及關懷社區，但在地不足處則希望以綠色照顧計畫加以補足，透過資源挹注，提升農村整體發展及成長，讓計畫效益達到最大化。

陳慧玲也指出，澎湖進入高齡社會，加上少子化的關係，高齡銀髮族是未來的重點工作，此次舉辦農村社區綠色照護計畫座談會，是重要里程碑，期盼未來藉由農村社區綠色照護計畫，來活化社區也兼顧長輩等照護，完成高齡者在地老化的願景。

今天澎湖地區農村社區綠色照顧計畫座談會，中華醫事科技大學校長孫逸民、湖西菓葉照服員歐陽瑋蔓與湖東社區總幹事劉謦榕等人，也分享社區推動綠色照顧與綠飲食等實例經驗，期盼打造出幸福銀髮農漁村。