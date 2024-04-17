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高榮4月進駐田寮衛生所 陳其邁：最好醫生服務偏鄉

中央社／ 高雄17日電

高雄市長陳其邁今天視察田寮區衛生所，他說，現在田寮衛生所醫療水準，是在第一線由最好醫生提供最好服務，高雄榮總及田寮衛生所就醫紀錄互相連動，感謝4大醫學中心配合支持市府提升偏遠地區居民醫療服務可近性。

高雄市政府衛生局與高雄長庚、高榮、高醫及義大4大醫學中心研商偏遠地區醫療合作案，高榮主動承接進駐田寮區衛生所，4月起提供醫療服務。

陳其邁今天視察時表示，感謝4家醫學中心及區域衛生所，提升偏遠地區居民醫療服務可近性；地方衛生所醫師可由醫學中心支援派駐，提供鄉親最好服務，讓醫療服務一條龍，提升基層醫學服務與品質，希望把地方鄉親顧得更好。

陳其邁也回憶COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗注射時，田寮區設立10個疫苗施打站，里里都有，遠比其他行政區多，且由醫生至每一里施打，感謝當時田寮衛生所全員辛勞與付出。

陳其邁今天上午親赴田寮衛生所視察，在榮總副院長陳垚生等人陪同下，了解衛生所服務現況，現場並參觀內設的物理治療室，以及榮總智能行動醫療巡迴車，車內導入智能雲端醫療系統，提供骨質密度、肌少症衰弱症預篩、胸部X光、移動式超音波等檢查設備。

衛生局指出，高雄市田寮區醫療資源僅有衛生所1家，且老年人口占比達31.4%，當地居民相當依賴衛生所提供醫療服務，因此高雄榮民總醫院進駐服務後深入社區，進一步瞭解當地民眾醫療需求。

衛生局在健保署高屏區業務組協助之下，自4月份起增加復健專科門診服務及物理治療服務，造福長輩免去就醫奔波耗費的金錢、氣力。

高雄榮民總醫院在田寮區衛生所導入醫療資源增加衛生所服務量能，定期派駐專科醫師，活化衛生所空間增設物理治療室，設置多項復健設施，並增加智能行動醫療巡迴車服務，在醫動人不動，讓高齡長輩不須再舟車勞頓，提升醫療服務可近性。

衛生所 醫學 陳其邁

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