快訊

YouTube宣布打擊第三方擋廣告APP！抓到影片全部不讓你看

新北某國中驚傳墜樓意外 國三男學生3樓墜下雙腿骨折送醫

台中「和牛EMPEROR」使用過期食材遭勒令停業！ 衛生局重罰144萬「還會往上加」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄輕軌3月日運量成長75% 稽查補票率卻暴增19.8倍

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄輕軌稽查員在月台上稽查補票。圖／高雄捷運提供
高雄輕軌稽查員在月台上稽查補票。圖／高雄捷運提供

高雄輕軌今年3月平均日運量，較去年同期成長75%，不過3月的稽查補票率較去年同期增加19.8倍。高雄捷運公司研判，之前月台、車上都可刷卡，現在改為進出站刷卡，可能部分民眾還不熟悉購票機制，會再加強宣導，並持續稽查。

根據高捷統計，輕軌正常收費後，3月平均日運量3萬424人次，較去年3月日均運量1萬7388人次成長75%。去年3月稽查2萬7592人次，補票14人次，補票率0.05%；今年3月稽查4萬7098人次，補票466人次，補票率0.99%，暴增19.8倍。

高捷表示，去年補票率最高月份是12月0.17%，最少是6月、7月0%，無人需補票。今年3月補票率暴增，研判是部分民眾還不熟悉購票機制所致，會加強宣導及稽查。

高捷指出，月台與列車都有稽查員稽查補票，若在月台上稽查未購票，會勸導乘客就近補刷；若在列車上稽查未購票，會直接補足當日單趟最高價35元。目前稽查到的乘客都有補票，尚未發生拒不補票，開罰50倍的案例。

高捷 高雄輕軌

延伸閱讀

高雄輕軌試辦「深夜加班區間車」 民代批：捷運末班車已駛離

高雄輕軌試辦深夜加班車 行駛C1至C14站

外地遊客搭高雄輕軌被鎖卡有救了 台北、台中已增設解卡機台

原設計6節車廂…通勤族不解「為何不加掛？」高捷：改車還不如買車

相關新聞

晴天也積水…高雄旗津大潮飽受淹水之苦 水利局：改善工程年底完工

高雄旗津夏天常面臨年度大潮海水倒灌困擾，晴天沒下雨也會路面積水難行，議員簡煥宗今在議會關心改善工程。市府水利局指出，今年...

高雄上周新增2例登革熱境外個案 較去年同期增加59%

高雄市上周新增2例登革熱境外移入個案，今年累計至今高雄市本土病例126例、境外病例5例，境外個案較去年同期增加59%。衛...

興達港淤積嚴重！邱志偉爭取疏濬經費到位 今年中施工

高雄茄萣區興達港近海泊區，近年來淤積嚴重，已有多艘漁船俥葉碰觸港區淤沙導致受損，立委邱志偉要求漁業署編列經費補助、加快疏...

高雄輕軌3月日運量成長75% 稽查補票率卻暴增19.8倍

高雄輕軌今年3月平均日運量，較去年同期成長75%，不過3月的稽查補票率較去年同期增加19.8倍。高雄捷運公司研判，之前月...

油球飄進旗津沙灘 高市府今上午派人持續巡查

高雄知名觀光景點旗津沙灘，近日又因海面飄來油球，導致沙灘出現油汙。高市府已派人在油汙範圍拉起封鎖線，今天上午仍繼續派人在...

屏縣九如19日徵才255職缺 壯世代回歸職場最高獎勵6萬

勞動部高屏澎東分署屏東就業中心將於4月19日上午9點至中午12點半，在九如鄉立圖書館舉辦「九如地區現場徵才活動」，邀集2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。