高雄輕軌3月日運量成長75% 稽查補票率卻暴增19.8倍

高雄輕軌今年3月平均日運量，較去年同期成長75%，不過3月的稽查補票率較去年同期增加19.8倍。高雄捷運公司研判，之前月台、車上都可刷卡，現在改為進出站刷卡，可能部分民眾還不熟悉購票機制，會再加強宣導，並持續稽查。

根據高捷統計，輕軌正常收費後，3月平均日運量3萬424人次，較去年3月日均運量1萬7388人次成長75%。去年3月稽查2萬7592人次，補票14人次，補票率0.05%；今年3月稽查4萬7098人次，補票466人次，補票率0.99%，暴增19.8倍。

高捷表示，去年補票率最高月份是12月0.17%，最少是6月、7月0%，無人需補票。今年3月補票率暴增，研判是部分民眾還不熟悉購票機制所致，會加強宣導及稽查。

高捷指出，月台與列車都有稽查員稽查補票，若在月台上稽查未購票，會勸導乘客就近補刷；若在列車上稽查未購票，會直接補足當日單趟最高價35元。目前稽查到的乘客都有補票，尚未發生拒不補票，開罰50倍的案例。