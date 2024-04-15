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陸蟹生態廊道3.0 台26線營造棲地放咾咕石

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
陸蟹生態廊道3.0版，台26線39.5公里處，該路段速限60公里，將山側邊舊有的刨除料移置，改成用在地咾咕石鋪設，也是陸蟹最適應材料，營造友善陸蟹環境。 圖／讀者提供
陸蟹生態廊道3.0版，台26線39.5公里處，該路段速限60公里，將山側邊舊有的刨除料移置，改成用在地咾咕石鋪設，也是陸蟹最適應材料，營造友善陸蟹環境。 圖／讀者提供

墾丁國家公園是陸蟹多樣性最高地區，為降低抱卵母蟹過馬路到海邊釋幼遭「路殺」，墾管處連續10多年在台26線香蕉灣至砂島路段交管，公路局去年設首座供陸蟹穿越生物廊道，今年陸蟹廊道改善工程，台26線39.5公里處路外營造陸蟹棲地放置咾咕石，長約390公尺。但有民眾認為像是「兩棲天堂路」怕摔車受傷。墾管處表示，相關路段都要遵從速限，該廊道對陸蟹來說是很好的自然素材，能保護牠們的生命。

墾丁國家公園海岸林是陸蟹棲息地和孵育場，學者調查區內陸蟹30多種，不僅為全台之最，在世界同棲地也名列前茅，為降低抱卵母蟹過馬路到海岸釋幼遭路殺危機，公路局去年在台26線兩熱區路段建置地下廊道，設置184處箱涵及涵管供陸蟹穿越。

公路局楓港工務段表示，去年陸蟹廊道是2.0版，今年改善工程是3.0版，營造更友善環境，減少路殺，抱卵母蟹是孕婦，爬山涉水才能到產房海邊，將山側邊營造陸蟹棲地，讓牠從山側下來後，自然通過陸蟹廊道到海邊產卵釋幼。

楓港工務段表示，陸蟹生態廊道3.0版本，是在台26線39.5公里處，該路段速限60公里，將山側邊舊有的刨除料移置，改成用在地咾咕石鋪設，也是陸蟹最適應材料，營造友善陸蟹環境，希望抱卵母蟹通過，能用陸蟹廊道平安到海邊釋幼，讓生態永續經營，山側邊廊道全長約390公尺，後續用自然演替，讓草慢慢長出來，恢復在地生態。

有騎單車經過民眾說，看起來雖然很像海軍陸戰隊天堂路，但認為設計在道路外側，應不至於影響交通安全。

至於民眾擔心影響道路安全，楓港工務段表示，位置都是在路外，不是在道路上，民眾有反映，會邀請專家學者指導，像是加速自然演替或種植在地植物等；墾管處提醒遊客，相關路段遵從速限，一般情況下不會造成民眾傷害，對於陸蟹來說，是很好的自然素材，能夠保護牠的生命。

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