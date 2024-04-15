配合捷運岡山站啟用 高捷5車站將同時更名

高雄捷運RK1岡山車站預計6月通車啟用，5個車站將配合更名，交通局表示，此舉可減少更改系統、標示頻率造成的資源浪費等問題。不過部分轉乘站捷運、輕軌同站不同名，此次並未同時更名，有民眾認為容易造成外地人轉乘混淆。

5個更名車站分別為R24南岡山站更名「岡山高醫」、R19楠梓加工區站更名「楠梓科技園區」、O1西子灣站更名「哈瑪星」、O4市議會站更名「前金」、O9技擊館站更名「苓雅運動園區」。

交通局表示，各站更名原因不同，岡山高醫將啟用，此名更具辨識度；楠梓加工區和技擊館已更名，捷運站必須跟著改；市議會已遷至鳳山，原站便以在地的前金為名；O1離西子灣逾500公尺，以所在地哈瑪星命名更具辨識度。

更名後捷運O1西子灣站與輕軌C14哈瑪星站將同為「哈瑪星站」，轉乘民眾不會再搞錯。不過同為轉乘站的R13凹子底／C24愛河之心、R6凱旋／C3前鎮之星，捷運及輕軌同站卻不同名，這次並未跟著更名。

王先生說，捷運、輕軌同站不同名容易讓外地人搞不清楚，之前曾遇過觀光客想坐輕軌到凹子底站轉乘，結果廣播一直沒聽到凹子底，詢問後才知要坐到愛河之心站，只能再搭對向車返回。愛河之星離輕軌站400多公尺，為避免轉乘混淆應改為凹子底。

交通局表示，愛河之心及前鎮之星為市府重要建設，車站經民眾票選、召開審議會議後市府核定命名，考量現況因地標並未改變，目前無更名計畫。