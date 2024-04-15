聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕軌試辦午夜班車 民代：沒轉乘沒效益

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導
高雄輕軌今起試辦「深夜加班區間車」2個月。記者潘奕言／攝影
高雄輕軌今起試辦「深夜加班區間車」2個月。記者潘奕言／攝影

高雄捷運今起試辦輕軌「深夜加班區間車」2個月，期滿後再視搭乘率及沿線居民反應評估是否續辦。不過市議員張博洋認為，試辦車行駛時間太晚無法轉乘捷運，使用率恐不高。高捷表示，會再與各方人士討論後再做修正。

高雄輕軌今起至6月14日試辦C1籬仔內站至C14哈瑪星站「深夜加班區間車」。23點38分由C1順行月台發車，凌晨0點9分抵達C14順行月台；隨後0點15分由C1逆行月台發車，0點46分抵達C1後收車返廠。

高捷表示，加班車可連結紅橘兩線轉乘車站，供夜歸民眾在輕軌與捷運系統間轉乘。

張博洋發現，這班車只在去程23點43分抵達C3前鎮之心站時，可轉捷運紅線，到達C14及回程停經C3，捷運末班車已駛離，達不到轉乘目的。

張博洋說，試辦範圍亞洲新灣區觀光路段，此區僅假日才有較多民眾有深夜搭乘需求，加上無轉乘效益，只怕乘客不多，使用滿意度也不好。如此蒐集的數據資料恐不具代表性，擔心高捷拿此資料當成不需夜間加班的理由。

市議員黃紹庭說，這班深夜列車不知服務對象是誰，沿途經駁二等景點，深夜觀光客數應也不多。市府推大眾運輸應更全面思考，才能增加搭乘人數，沒人搭也只是浪費資源。

高雄捷運表示，會再聽取各方意見後修正，不同交通系統間轉乘很難做到盡善盡美，若要求每個系統間轉乘都能銜接，班次安排將永無止盡。高捷會做好首末班車發車時間等資訊，供旅客參考。

加班 捷運 高捷

延伸閱讀

高雄輕軌試辦「深夜加班區間車」 民代批：捷運末班車已駛離

馬英九乘高鐵抵達北京！國台辦副主任潘賢掌月台迎接 受陸方「1舉動」禮遇

開保時捷衝入軌道！高雄男酒測值超標3倍遭逮 輕軌一度停駛

高捷岡山路竹延伸線RK1今試運轉 預計5月辦理初勘

相關新聞

輕軌試辦午夜班車 民代：沒轉乘沒效益

高雄捷運今起試辦輕軌「深夜加班區間車」2個月，期滿後再視搭乘率及沿線居民反應評估是否續辦。不過市議員張博洋認為，試辦車行...

金門機場群蜂攻擊 班機延誤54分鐘

金門機場近期常因濃霧導致飛機無法正常起降，昨天卻出現當地首起因群蜂攻擊，致飛機無法順利起飛，緊急找來消防人員支援驅逐蜂群...

私校停辦退租市地 未來用途受關注

國際商工向高雄市府租地辦學，因招生每況愈下，2022年8月退場停招，校舍閒置近2年，因位處精華地段，議員要求市府妥善規畫...

屏東縣生育率今年止跌 縣長：東港、琉球將設親子館

屏東縣府社會處昨辦第2屆寶寶嘉年華，為6歲以下幼兒打造親子運動會，屏縣有5處親子館，去年每個親子館服務人次均逾1萬人次。...

屏東三大日音樂節3天吸15萬人潮 盛況宛若跨年夜

2024屏東三大日音樂節14日活動最後一天，一連3天重量級歌手輪番上陣，3天累計吸引逾15.5萬人次湧入，嗨翻屏東夜晚。...

不是玻璃娃娃！ 桌球國手江宏傑與血友病友同場打球

血友病人常因個人或家屬擔心意外流血，因而失去運動平等的權利。高雄長庚醫院14日舉辦血友病運動會，邀請病友們一起運動，桌球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。