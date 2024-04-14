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逾300奇幻「毛毛」 高圖總館大集合

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄「以茶會毛」活動邁入第7年，今年邀集13國、超過300隻各種風格的獸迷齊聚一堂。記者徐白櫻／攝影
高雄「以茶會毛」活動邁入第7年，今年邀集13國、超過300隻各種風格的獸迷齊聚一堂。記者徐白櫻／攝影

源自高雄的「以茶會毛」活動邁入第7年，今年邀集13國、逾300隻造型奇特的毛毛齊聚一堂，獸迷們花數月時間親手縫製衣服、大熱天穿厚重服裝也不以為苦，活動讓人彷彿置身異世界，市長陳其邁及立委許智傑都想加入裝扮團隊。準內政部長劉世芳說，每年活動都不缺席，今年首度看見LED燈融入造型，一年比一年精彩。

為讓社會大眾更了解毛毛及獸迷文化，台灣毛毛文化交流協會連2天在市立圖書館舉辦「以茶會毛冒險盛宴」，現場毛毛都是獸迷們花時間及金錢精心打造，各自擁有名字和獨特個性。

市長陳其邁指出，毛毛活動是其他國家流行已久的次文化，年輕人創意無窮，用不同角色表現自己，讓他看了很紓壓。另開玩笑說，幕僚應該幫他準備獸裝才更有參與感，希望下次改進。

立委許智傑表示，大家的造型都很有特色，他的綽號是高雄小金剛，希望獲得專家指點，設計一套金剛裝參加活動。

從台北南下高雄的毛毛成員說，她花費近2萬材料費及4個月時間親手縫製毛毛裝，人在獸裝裡面聽不太清楚外面聲音，另外要拿小風扇散熱，以免中暑。

許智傑 陳其邁

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