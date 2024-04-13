屏東市4路口嚴打「車不讓人」 6月1日起科技執法上路
據屏東縣警局統計，屏東縣2021至2023年間，未依規定禮讓行人發生交通事故共計577件，占行人事故比率35.9%，其中17件死亡事故，去年6月30日起加重罰責後，還是有人不遵守，為遏止未依規定禮讓行人造成的事故及傷亡，縣警局將在屏東市4處易肇事路口增設取締「車不讓人」科技執法設備，6月1日起上路。
縣警局說，2021至2023年間，屏東縣未依規定禮讓行人而發生的車禍有577件，占行人事故比率35.9％，為此，將在屏東市中山路與民族路口、瑞光南路與民生路口、自由路與大連路口、自由路與公園路口等4處易肇事路口，增設取締「車不讓人」違規科技執法設備。
縣警局說，去年6月30日起，駕車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，罰則加重至6000元，當汽車前懸、機車與慢車前輪已進入行人穿越道線上，距離行人行進方向少於1車道寬（約3公尺）即違規開，但還是有駕駛人未遵守； 科技執法廣泛運用在違規停車、闖紅燈、機車未依定兩段式左轉、未遵守號誌標線等，在熱點發揮減少違規的成效後，也運用在「車不讓人」違規取締上，擇定屏市處易肇事4路口建置。
縣警察局長戴台㨗提醒，車輛駕駛務必注意人車距離，行經行人穿越道時應減速慢行，若未依規定禮讓行人可能吃上1200元至6000元的罰單，因而致人受傷或死亡，除可處7200至3萬6000元罰鍰外，還會面臨相關刑事責任訴訟，並吊扣或吊銷其駕駛執照；行人穿越馬路也應遵守標線號誌指示，若擅自穿越車道、闖紅燈也會遭開罰；唯有人車都能遵守標誌，才能維護自己與他人生命財產安全。
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