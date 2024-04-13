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高雄營養午餐補助2元→4元 家長指杯水車薪

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

考量近2年物價與基本工資上漲，高雄市長陳其邁昨拍板補助1.5億元，113學年度起，學校午餐費從原本每生、每餐補助2元，加碼提升到4元以抗通膨，除維持午餐品質也兼顧團膳業合理成本。特別考量城鄉平權，讓偏鄉學生也跟市中心學生享用一樣的用餐品質。

高雄市家長協會輔導理事長黃雀華說，物價漲得離譜，每生只提高2元午餐費實屬「杯水車薪」，多數家長認為，真要補助應一次到位，每人補助一點點，感覺錢都稀釋了。

高雄市各級學校家長會長協會理事李紫菱說，最近食安事件頻傳，除補助午餐費，希望市府在食安部分多把關。

教育局表示，參考消費者物價指數及基本工資等因素，每2年檢討1次學校午餐基準費，確保學生用餐品質及團膳業合理成本，市長陳其邁已拍板，113學年度起調高學生營養午餐基準費2元，調漲費用由市府補助，繼111學年度調漲2元後，再度上調。

教育局長謝文斌說，高市幅員廣大，考量城鄉平權，偏鄉學生也能享受市中心學生一樣用餐品質。今年9月起，國小午餐基準費調為46元、國中49元、高中51元，授權學校負4元至正8元的區間彈性調整食材；加上中央補助學校午餐採用3章1Q（國產可追溯生鮮食材費用），每人每餐可再增加10元至14元。

食安 食材

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