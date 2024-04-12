小犬颱風襲恆春半島毀造林地 滿州鄉符合現金救助和低利貸款

小犬颱風去年10月挾帶17級強陣風侵襲屏東恆春半島，造成6鄉鎮嚴重農業災損，繼洋蔥苗圃、黑豆田、玉荷包荔枝受創造成延遲性災害，政府完成全品項天然災害救助後，農業部9日再公告滿州鄉為林業類現金救助及低利貸款地區，損害率達20%以上的受災戶，即日起至19日可至鄉公所申請。

滿州鄉公所參與農業部林業及自然保育署獎勵輔導造林地達12公頃，公所估計災損4公頃，常見樹種是茄苳、相思樹與羅漢松，其中茄苳常用以移栽造景或路樹；農業部公告，滿州鄉林業類「造林地（7年生以上）」為現金救助及低利貸款地區，另農業部林業及自然保育署屏東分署轄管租地造林地部分，可向分署恆春工作站提出申請，例假日照常受理。

縣府農業處說，救助對象為實際從事林業生產自然人，使用土地符合有關法令規定，申報項目損害率達20%以上者，依救助項目額度予以救助，未達者不予救助；貸款利率依中華郵政2年期定期儲金機動利率減0.305%機動計息（目前為年息1.415%）。

農業處，貸款經辦機構將審酌農民實際受災情形及復建、復耕需要覈實貸放。申借低利貸款者，可從受災證明書核發隔日起15天內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向滿州鄉農會信用部、全國農業金庫等經辦機構申借；符合災害救助條件林農，期限內持證件向滿州鄉公所申請，鄉公所會加速勘災與現金救助發放作業，協助林農早日恢復生產。