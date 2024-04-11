高雄議員質詢小港游泳池何時改建停車場 運發局：今年底完成

小港游泳池閒置多年，當地居民抱怨不僅環境髒亂，更有安全疑慮。高雄市議員黃彥毓今天在議會質詢時質疑，目前小港游泳池由運動發展局管理，運發局去年曾與居民開會，決議要整理環境、填平游泳池蓋停車場，「會議已經過了半年，何時要蓋？」運發局長侯尊堯說，今年會填平游泳池，改建成停車場，預計今年底之前完成。

1982年完工的小港游泳池，因委外業者退場多年而變得荒廢，不僅燈具故障、天花板剝落，泳池內的積水甚至曾經出現小魚與青蛙，髒亂的環境讓當地居民相當頭疼，也擔心會成為治安死角。

黃彥毓說，小港游泳池位於空中大學附近，長期經營不善，在1982年完工，2021年6月將游泳池移撥給運發局管理，2023年7月1日運發局曾與當地居民辦協調會，會議結論是要優先加強環境整理、減少髒亂，短期間籌措經費填平整地，設置簡易臨時平面停車場，長期朝多功能使用為目標，但會議至今已超過半年，「停車場何時可以完成？發包了沒？」

黃彥毓表示，小港游泳池附近停車空間不足，居民希望能增加停車空間，很多居民、團體都在詢問，去年開會之後已經過了半年了，「停車場到底什麼時候會興建？」

運動發展局長侯尊堯說，去年開完公民座談後，運發局已經知道當地民眾最迫切的需要是什麼，「在今年會把小港游泳池填平，改建成停車場」，目前已在設計，將在本會期之後開始推動工程，預計今年底之前可以完成。