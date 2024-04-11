快訊

12星座如何擋「職場小人」？牡羊別當出頭鳥、天蠍要妥協、兩星座收斂鋒芒

向北漂說掰掰？南科產值勝過竹科 台南人薪資超車高雄

南韓國會選舉執政黨慘輸！國務總理韓悳洙請辭 尹錫悅虛心接受民意

高雄議員質詢小港游泳池何時改建停車場 運發局：今年底完成

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市議員黃彥毓今天在議會質詢時，關心荒廢多年的小港游泳池，何時可以遵照去年公民座談結論，改建成停車場。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市議員黃彥毓今天在議會質詢時，關心荒廢多年的小港游泳池，何時可以遵照去年公民座談結論，改建成停車場。圖／翻攝自高雄市議會直播

小港游泳池閒置多年，當地居民抱怨不僅環境髒亂，更有安全疑慮。高雄市議員黃彥毓今天在議會質詢時質疑，目前小港游泳池由運動發展局管理，運發局去年曾與居民開會，決議要整理環境、填平游泳池蓋停車場，「會議已經過了半年，何時要蓋？」運發局長侯尊堯說，今年會填平游泳池，改建成停車場，預計今年底之前完成。

1982年完工的小港游泳池，因委外業者退場多年而變得荒廢，不僅燈具故障、天花板剝落，泳池內的積水甚至曾經出現小魚與青蛙，髒亂的環境讓當地居民相當頭疼，也擔心會成為治安死角。

黃彥毓說，小港游泳池位於空中大學附近，長期經營不善，在1982年完工，2021年6月將游泳池移撥給運發局管理，2023年7月1日運發局曾與當地居民辦協調會，會議結論是要優先加強環境整理、減少髒亂，短期間籌措經費填平整地，設置簡易臨時平面停車場，長期朝多功能使用為目標，但會議至今已超過半年，「停車場何時可以完成？發包了沒？」

黃彥毓表示，小港游泳池附近停車空間不足，居民希望能增加停車空間，很多居民、團體都在詢問，去年開會之後已經過了半年了，「停車場到底什麼時候會興建？」

運動發展局長侯尊堯說，去年開完公民座談後，運發局已經知道當地民眾最迫切的需要是什麼，「在今年會把小港游泳池填平，改建成停車場」，目前已在設計，將在本會期之後開始推動工程，預計今年底之前可以完成。

停車場 運動

延伸閱讀

文山運動中心耗時5個月重新開幕 北市體育局：再一座運動場館

高雄亞灣大樓一直蓋 新草衙居民慨：好像住貧民窟 數十年沒進步

前鎮廢棄市場遭拆！攤商控未獲補償金 議員籲市府出面

竹南全民運動館工程進度超前 將形成苗北雙城運動聚落

相關新聞

震後...高雄30年危老建物逾5成 市府祭補助促加速重建

花蓮3日發生7.2級強震，引發各界關注，高雄市目前屋齡逾30年以上的危老房屋超過58萬戶，占所有住宅一半以上，工務局除推...

鳳山體育館機車亂停 市府研擬解方

斥資7.2億建造的高雄「鳳山運動園區」2年前啟用，其中體育館現為職籃「高雄鋼鐵人」主場，每逢賽事吸引大批球迷到場，但高達...

三海交會的傳奇展...五官感受屏東 美國繆思設計獎摘金

屏東縣政府去年與文訊雜誌合作，以屏東人文為主題，透過屏東作家作品引領民眾從屏北北大武山、閩客聚落再到恆春「落山風」，引領...

台東大武鄉補選競爭激烈 縣選委會：投票率難以估計

台東縣大武鄉長補選本周六投票，這次3人參選競爭激烈，各陣營候選人都充滿信心全力掃街衝刺，爭取選民支持。縣選委會表示，投票...

高雄議員質詢小港游泳池何時改建停車場 運發局：今年底完成

小港游泳池閒置多年，當地居民抱怨不僅環境髒亂，更有安全疑慮。高雄市議員黃彥毓今天在議會質詢時質疑，目前小港游泳池由運動發...

77歲退休公務員練成抓娃娃機達人 遠征高雄單日就抓33隻

77歲的嘉義市政府退休教育處科員陳榮哲，參與市府防衰老「樂齡勇壯城」培訓，為送娃娃作公益、訓練專注力，去年在市區文化路夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。