高市公車電動化 全台首家辦碳權

高雄市設定2030年市區公車電動化目標，經統計，全市大客車電動化比率約33.9%，六都第一。其中漢程客運已全電動化，正在申請溫室氣體排放額度抵換專案，為台灣首例。

高雄市有870輛公車，其中295輛為電動車，電動化比率六都第一，漢程客運配合高市減碳專案計畫，已通過第1階段註冊申請，第2階段若通過，2021年至2023年監測期約可取得1367公噸減量額度，相當1.45座都會公園1年減碳量。

高雄市長陳其邁昨表示，漢程客運是全台首例公車碳權額度申請案，希望藉由碳權交易、市場驅動，運輸業者有額外獲利，願意投入減碳行列，加速公車、大客車、遊覽車電動化。電動公車市場潛力很大，未來要將高雄打造電動公車的研發基地，建立電動公車產業鏈。

陳其邁指已要求所有局處首長，至少要拿到碳盤查、碳中和及碳足跡3張國際證照，首長了解流程，才能加速各業碳抵換的申請速度。

陳其邁昨也表揚14名2023年度模範公車駕駛長，高市目前7家客運業，有800多名司機，但薪資待遇較中北部低，加上遊覽車業挖角，長期人力吃緊。去年TPASS月票上線時他承諾，將提高駕駛長薪資每月8000元，市府雖然因此每年多出1億元支出，但希望吸引更多優秀公車駕駛加入，提升公車服務品質。