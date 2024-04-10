高市公車電動化、駕駛加薪8000元 雙管齊下強化公車網

高雄市近年來推動公車電動化，目前全市公車電動化比例33.9%，六都第一，其中漢程客運已全電動化，正在申請溫室氣體排放額度抵換專案，為台灣首例。另外為增加客運司機薪資留住人才，去年市長陳其邁TPASS月票上線時承諾，提高駕駛薪資每月8000元，市府因此每年多出1億元預算。

高雄市目前有公車870輛，其中295輛為電動車，電動化比例33.9%六都第一，其中漢程客運配合市府政策執行減碳專案計畫，已通過第一階段註冊申請，第二階段若通過，110至112年監測期約可取得1367公噸減量額度，相當於1.45座都會公園1年減碳量。

高雄市長陳其邁說，這是全台首例公車碳權額度申請案，希望藉由碳權交易、市場驅動，運輸業者有額外獲利，願意投入減碳行列，加速公車、大客車、遊覽車電動化的方向。電動公車市場潛力很大，未來要將高雄打造電動公車的研發基地，建立電動公車產業鏈。

陳其邁10日參加「健全客運業營運環境，打造淨零運輸新典範」記者會，也表揚14名112年度模範公車駕駛長。高雄市目前有7家公車客運業者，司機有800多人，因南部客運業從業人員薪資待遇較中北部低，加上遊覽車業挖角，長期人力吃緊。

他說，去年在TPASS月票上線時承諾，將提高駕駛薪資每月8000元，市府除了爭取中央補助，也補足業者票價並提升車公里成本及運價，雖然因此市府每年多出1億元支出，但希望能吸引更多優秀公車駕駛加入，提升公車服務品質。

陳其邁指出，如果讓駕駛的工作環境更好，民眾有更舒適的乘車環境，搭乘大眾運輸的意願會更高。市府希望從硬體軟體雙管齊下，讓公車路網搭配捷運與輕軌，打造更便捷的交通網。