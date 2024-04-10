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「屏東三大日音樂節」將吸10萬樂迷 屏警防交通打結繃緊神經

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
「屏東三大日音樂節」將於12日至14日晚上在縣立體育館前草地嗨唱，預估3天將湧入逾10萬樂迷和粉絲，造成市區交通壅塞，警方提醒多使用大眾交通工具或共乘。圖／屏東警分局提供
「屏東三大日音樂節」將於12日至14日晚上在縣立體育館前草地嗨唱，預估3天將湧入逾10萬樂迷和粉絲，造成市區交通壅塞，警方提醒多使用大眾交通工具或共乘。圖／屏東警分局提供

屏東縣政府拚音樂會經濟，繼獨立樂團型態的墾丁「台灣祭」在百萬人次參與下落幕後，流行音樂個人演唱型態的「屏東三大日音樂節」，將於12日至14日、每天晚上7至9時在縣立體育館前草地嗨唱，今年卡司陣容大咖齊集，預估3天將湧入逾10萬樂迷和粉絲，造成市區交通壅塞，警方提醒多使用大眾交通工具或共乘。

「屏東三大日音樂節」已成為南台灣春天流行音樂盛事之一，今年的卡司陣容堅強，首日由温嵐、卓文萱、魏如昀、蔡旻佑、李子森打頭陣，次日張震嶽領軍芒果醬、麋先生、原子邦妮開唱；第3天由金曲歌后魏如萱、Ozone、陳華、黃玠瑋等人接力開唱，帶樂迷開音樂趴。因免費入場，去年吸引逾10萬樂迷朝聖，警方備妥交通管制和疏導措施。

屏東警分局提醒，12日晚上10時至14日5時，仁愛路段自公園路口至勝利東路口，將全面管制車，以利架設大螢幕；民眾請勿停放相關路段路邊停車格，仁愛路地下停車場出入口改由長春街進出，請中華路北上車輛直行至青島街再行右轉至長春街，避免因濟南街路幅狹窄，導致會車困難，公園路、勝利路及仁愛路為壅塞路段，勿在路口上下車或臨時停車，以免影響車流動線，造成回堵。

警方說，周邊汽車停車場尚有幸福公園停車場、中華路路外停車場、信義路立體停車場、信義路路外停車場、太平洋百貨停車場、環球百貨停車場等處，另自由路段、中正路段均有路邊停車格，請規畫共乘，並提早停放於外圍停車場。

「屏東三大日音樂節」將於12日至14日晚上在縣立體育館前草地嗨唱，預估3天將湧入逾10萬樂迷和粉絲，造成市區交通壅塞，警方提醒多使用大眾交通工具或共乘。圖／屏東警分局提供
「屏東三大日音樂節」將於12日至14日晚上在縣立體育館前草地嗨唱，預估3天將湧入逾10萬樂迷和粉絲，造成市區交通壅塞，警方提醒多使用大眾交通工具或共乘。圖／屏東警分局提供
「屏東三大日音樂節」將於12日至14日晚上在縣立體育館前草地嗨唱，預估3天將湧入逾10萬樂迷和粉絲，造成市區交通壅塞，警方提醒多使用大眾交通工具或共乘。圖／屏東警分局提供
「屏東三大日音樂節」將於12日至14日晚上在縣立體育館前草地嗨唱，預估3天將湧入逾10萬樂迷和粉絲，造成市區交通壅塞，警方提醒多使用大眾交通工具或共乘。圖／屏東警分局提供

交通管制 停車場 屏東縣 音樂會

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