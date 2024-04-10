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火車站商圈沒起色 議員疑市長政見難實現

聯合報／ 記者徐白櫻王勇超／高雄報導

高雄火車站施工逾20年，周遭商圈滿街「租、售」、人潮出走。藍綠議員認為，周遭商圈跟過去繁榮落差大，3年來市長陳其邁提出表參道計畫看不見成果。經發局長廖泰翔說，火車站空橋、兩棟大樓等硬體建設陸續完成，今年會投入3千萬元硬體建設，加強串連周遭商圈。

高雄鐵路地下化工程2009年啟動，車站旁商業大樓及旅館大樓陸續完工，整體工程預計2025年完成。市長陳其邁提出表參道計畫政見，以「一豎六橫」為主，串聯後驛、大連、長明等商圈。

議員何權峰說，他從中博高架橋還沒拆就建議要有整體計畫。議員黃香菽說，表參道與商圈整合沒成效，若不做好準備，如何讓車站具磁吸作用。議員張博洋也說，車站周邊透天房價行情飆漲卻有行無市，業者憂車站人流無法導入商圈，承租意願低。

高雄火車站東側長明街商圈當地女裝批發商說，火車站長年施工，不少同行因生意難做，乾脆退休，沒人潮，原本做生意房子當住家，招牌拆掉後，更沒落；業者希望市府引進餐飲業及年輕人喜愛的商店，振興商圈。

經發局長廖泰翔說，去年辦聖誕生活節、三鳳中街入口意象、綠廊設置等成果，今年持續投入3千萬元硬體經費。火車站空橋或兩大棟商業主體等硬體建設陸續完成，百貨、飯店未百分百招租前，市府僅能在周遭整體配置努力，整體完成後，會有整體性活動與硬體串聯。

火車站 議員 陳其邁

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