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中崙產業園區減規模 民代憂不利地方就業

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄橋頭科學園區262公頃、仁武產業園區74公頃。鳳山中崙產業園區原規畫30公頃，都市計畫檢討後縮水三分之一，引起議員鍾易仲、李雅靜不滿，擔心規模太小無法增加就業機會。經發局長廖泰翔說，中崙定位為醫療生技及軟體設計產業，土地需求較小，會爭取面積擴大及旗艦型企業進駐，形成產業鏈。

李雅靜在議會財經部門質詢指出，橋頭科學園區262公頃，仁武產業園區扣除設施有48公頃可建廠房，中崙產業園區縮水成8.67公頃，為地方帶來多少利多？

議員鍾易仲說，中崙地區涵蓋5里，目前是農業區綠地，總面積86公頃，扣除大林蒲遷村用地，30公頃要當產業園區，但在最近通盤檢討後，產業園區縮成8.67公頃、商業智慧物流區3.69公頃，加總面積僅12公頃，面積只剩三分之一，規模小太多，鳳山需就業機會。

經發局長廖泰翔說明，半導體產業需大面積土地及公用設施，軟體、醫材、生技產業的土地面積沒那麼大，需較好生活環境及商業設施，約1千坪土地可設商辦，以南港軟體園區、內湖科學園區為例，看起來是商辦，卻也把產業鏈聚集，拓展周遭研發業務，鳳山是城市型場域，不以製造加工為導向，中崙產業園區的發展有前例可循。

廖泰翔強調，經發局正向上市櫃大廠招商，盼在中崙產業園區設總部，引入旗艦型企業，形成產業鏈，可帶來很多就業機會。

生技 議員 鍾易仲

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