高雄中華五福圓環行人繞路好麻煩 槽化線將改行人空間

高雄市中華五福圓環過去機車直行必須繞圓環，前年開放環內機慢車直行，讓機車騎士感到方便許多。為了簡化並改善通行動線，交通局、工務局研議後，將圓環內側現有槽化線區域轉化成人行空間，3月底施工，預計5月完工。

前金區中華五福圓環緊鄰大立百貨商圈，附近有中央公園、新堀江、玉竹商圈、高雄女中等商圈學校，是重要交通樞紐。過去機慢車只能繞圓環直行，常有壅塞時擦撞情形，前111年10月開放環內機慢車直行，但行人還是只能繞行外環外側人行道。

為縮短行人步行路程，道工處配合交通局規畫將環內槽化區改造為人行空間，內側進行鋪面整平，周邊設置路緣石作為區別人車動線的阻隔。交通局後續也將增設行穿線及自行車穿越道線，並調整標誌、標線、號誌等，讓行人與自行車可以安全直行通過路口，縮短距離節省時間。