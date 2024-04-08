作伙來照顧社區長輩，信義鎮南宮醫事C長照站慶開幕
信義醫療財團法人與財團法人高雄市前鎮鎮南宮合作，開辦「信義鎮南宮醫事C長照站」，今天舉辦盛大開幕剪綵活動，希望連結跨界資源，提升醫事C長照服務量能，為高雄前鎮地區的長輩就近服務。
信義醫療財團法人附設居家服務機構自民國91年6月起承接高雄市前鎮區、小港區、新興區、旗鼓鹽等地居家服務。憑藉致力於長期照顧服務數年之經驗，參與政府推動之各項服務計畫與實施，整合服務資源，共同建構完整長照服務網絡。
前鎮鎮南宮為當地重要信仰中心，也是許多當地長者平時交際聯誼的去處，為了鼓勵更多在地長者能走出戶外、增加人際互動，以促進長者們的身心健康、提升生活品質。「信義鎮南宮醫事C長照站」整合了專業醫療照護及長照服務，提供長輩們更多元、整體性的生活照顧。本站由護理專業背景的站長協助長輩進行血壓、血糖及身高體重檢測，並進行紀錄及追蹤關懷。以慢性病醫療照護為專長的高雄基督教醫院，也會定期排派專業醫師、營養師、物理治療師等專業醫事人員進行衛教，如需醫療服務，也可以協助諮詢或轉介相關醫療機構。
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