作伙來照顧社區長輩，信義鎮南宮醫事C長照站慶開幕

信義醫療財團法人與財團法人高雄市前鎮鎮南宮合作，開辦「信義鎮南宮醫事C長照站」，今天舉辦盛大開幕剪綵活動，希望連結跨界資源，提升醫事C長照服務量能，為高雄前鎮地區的長輩就近服務。

信義醫療財團法人附設居家服務機構自民國91年6月起承接高雄市前鎮區、小港區、新興區、旗鼓鹽等地居家服務。憑藉致力於長期照顧服務數年之經驗，參與政府推動之各項服務計畫與實施，整合服務資源，共同建構完整長照服務網絡。