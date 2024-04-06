屏東勝利星村文化觀光動巧思 開春 「花開勝利」活動吸人氣

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屏東市勝利星村不僅是創意生活園區，也是豐富美麗的文化觀光品牌櫥窗，縣府文化處以「四季」為主題舉辦不同內涵的時令特色活動，在春天打頭陣的「花開勝利」今天登場，現場設計花朵攝影棚供拍照和充滿春意的創意市集，還有麥當勞的麥麥樂天團故事秀，吸引親子家庭前往享受閱讀、逛市集，感受繁花繽紛盛開的春天氛圍。

勝利星村舊好勝市集今、明天下午3點至晚上9點開賣，現場安排3座以花藝、植栽和2D不同風格的「花開勝利」攝影棚，民眾可以換穿和服、旗袍或Cosplay春之仙子，在勝利星村留下最應景的花之特輯；吸引不少爸媽把孩子扮成小小花仙子，捕捉寶貝俏皮可愛的模樣。

文化處說，遊客穿著與花朵相關的服裝在攝影棚拍照，上「勝利星村 V.I.P Zone」粉絲專頁打卡，可獲得市集限定小禮一份，還有機會抽中勝利星村店家餐點兌換券；縣府還攜手麥當勞於勝利星村將軍之屋打造「麥麥親子共讀區」，超巨型的麥麥盒化身入口，帶領親子走進快樂共讀的世界，活動展出至5月。

縣府加碼於每個周末辦理親子共讀繪本活動，邀繪本老師用生動活潑的方式傳達生態永續及保育觀念；另也邀請園區三間獨立書店「永勝5號」、「七木人文空間書房」及「繫本屋」一起共襄盛舉辦理繪本共讀講座，讓來到勝利星村的親子能更加認識閱讀、發現閱讀，進而愛上閱讀。