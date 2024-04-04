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高雄鳳山文龍東路新增偏心左轉附加車道 汽機車均可利用

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市交通局近期在鳳山區文龍東路與鳳松路增加了偏心左轉附加車道，同時進行號誌調整，讓汽車與機車都能利用左轉車道轉向。記者王勇超／翻攝
高市交通局近期在鳳山區文龍東路與鳳松路增加了偏心左轉附加車道，同時進行號誌調整，讓汽車與機車都能利用左轉車道轉向。記者王勇超／翻攝

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高市交交通局為提升行車效率與安全，針對左轉車流量較大路口將車道重新評估配置，近期在鳳山區文龍東路與鳳松路增加了偏心左轉附加車道，同時進行號誌調整，讓汽車與機車都能利用左轉車道轉向，除能減少對向直行和左轉車輛的衝突外，也避免左轉車影響後方直行車流而衍生壅塞問題。

交通局說，鳳松路是南北向聯絡鳥松、鳳山主要幹道，銜接國道10號也串連多條市區要道，車流量大，文龍東路原本內側車道為直行與左轉共用，路口常常有車輛等候左轉，尖峰時段更是於號誌轉換後仍無法有效通過。

交通局為確保轉向行車安全，將車道中心線偏移調整，新增左轉車道，搭配左轉專用時相，減少轉向車輛與直行車輛交織衝突。交通局交通工程科科長劉力銘說，根據以往實施經驗，增設左轉附加車道能夠減少側撞發生的比例達15%，並能有效紓解直行車流。

騎車通勤的李姓男子說，尖峰時間文龍東路左轉鳳松路的車流相當大，增加左轉車道後，左轉車輛終於不會再卡在路口，也不會堵住後面直行的車輛，汽、機車皆可以利用左轉車道順利的轉向。

交通局表示，左轉附加車道的好處是能配合用路人行駛慣性，藉由標線於接近路口時引導進入左轉車道，不會產生左轉車擋住後方直行車的狀況，也減少直行車由右側切出變換車道與後方來車追撞事故，去年已在30處路口調整新增左轉附加車道，將持續進行標線改造，為用路人提供更順暢和安全的行車環境。

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