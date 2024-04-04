高雄鳳山文龍東路新增偏心左轉附加車道 汽機車均可利用

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高市交交通局為提升行車效率與安全，針對左轉車流量較大路口將車道重新評估配置，近期在鳳山區文龍東路與鳳松路增加了偏心左轉附加車道，同時進行號誌調整，讓汽車與機車都能利用左轉車道轉向，除能減少對向直行和左轉車輛的衝突外，也避免左轉車影響後方直行車流而衍生壅塞問題。

交通局說，鳳松路是南北向聯絡鳥松、鳳山主要幹道，銜接國道10號也串連多條市區要道，車流量大，文龍東路原本內側車道為直行與左轉共用，路口常常有車輛等候左轉，尖峰時段更是於號誌轉換後仍無法有效通過。

交通局為確保轉向行車安全，將車道中心線偏移調整，新增左轉車道，搭配左轉專用時相，減少轉向車輛與直行車輛交織衝突。交通局交通工程科科長劉力銘說，根據以往實施經驗，增設左轉附加車道能夠減少側撞發生的比例達15%，並能有效紓解直行車流。

騎車通勤的李姓男子說，尖峰時間文龍東路左轉鳳松路的車流相當大，增加左轉車道後，左轉車輛終於不會再卡在路口，也不會堵住後面直行的車輛，汽、機車皆可以利用左轉車道順利的轉向。

交通局表示，左轉附加車道的好處是能配合用路人行駛慣性，藉由標線於接近路口時引導進入左轉車道，不會產生左轉車擋住後方直行車的狀況，也減少直行車由右側切出變換車道與後方來車追撞事故，去年已在30處路口調整新增左轉附加車道，將持續進行標線改造，為用路人提供更順暢和安全的行車環境。