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影／罕見！金門蔡氏宗親300多人到軍事重地內掃墓祭祖

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
瓊林蔡氏宗親今天到金防部核心地帶的太武山管制區內祭掃祖墳，族人陸續到祖墳前跪拜祭祖。記者蔡家蓁／攝影
瓊林蔡氏宗親今天到金防部核心地帶的太武山管制區內祭掃祖墳，族人陸續到祖墳前跪拜祭祖。記者蔡家蓁／攝影

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清明節將屆，瓊林蔡氏宗親今天到金防部核心地帶的太武山管制區內祭掃祖墳，受到濃霧攪局，不少旅台鄉親無法趕回來參加，讓往年動輒650多人的祭祖，剩下約300多人參與，但場面還是很盛大，祭祖完畢後，蔡氏族人就地在營區內擺設流水席「吃頭」，聯誼情感「博感情」。

蔡氏族人今天按往例，在清明節的前一天前往金防部營區內掃墓祭祖，向五世祖靜山公、前清水師提督蔡攀龍祖墳掃墓致祭；祭禮在上午11點舉行，蔡氏宗親由輪值頭家準備三牲、菜碗，及酒、香、炮、燭、金紙、四角燈等祭品及墓紙辦理祭禮，眾人在主獻官帶領下恭敬的祭拜祖墳。

據了解，當年國民黨軍隊撤退到金門，就地劃地當做營區，許多居民的祖墳都被劃在營區內，以致出現每年清明許多金門鄉親要「進軍方營區掃墓」如此金門特有的奇景；蔡氏祖墳就是其中之一，蔡氏宗親會共有3座祖墳位於金防部內，包括蔡氏五世祖蔡靜山、十四世祖蔡安所、二十世祖蔡攀龍，其中蔡攀龍是清朝嘉慶年間福建水師提督，其墳墓為3級古蹟。　

瓊林里長蔡懷芝表示，祭祖完畢後，族人會在營區內擺設流水席「吃頭」，早年族人就地食用祭祀祖先後的牲禮、果品，「席地而食」成為金門清明祭祖的一大特色，近幾年改為「辦桌」，原是大家站著吃，方便走動，聯繫情誼，近幾年已改有凳子坐，順應族人建議。

有參與民眾表示，今年因濃霧導致海空交通受影響，旅台與在南洋的鄉親都無法回來，加上今天是上班日，學生與許多上班族無法請假參加，參加人數少了一大半，此外，往年金防部會由指揮官或政戰主任到場參與，但今年卻缺席，跟往年相較，感覺差很多。

今天到場調研的金門大學建築系副教授曾逸仁表示，蔡氏的五世祖靜山公墓預估在宋代所建，而後在明代有整修，目前雖還沒有文資身份，但具有很高的文化價值，多年來在軍方的協助管理，維護的很好，蔡攀龍墓則是縣定古蹟，在莫蘭蒂颱風後有損壞，目前文化局規劃明年申請中央經費來進行修復。

文化局長呂坤和也提及，金門很多明清的墓，可以說任何一個到台灣都是文化資產，但因為金門量太多，除非古墓是重要人物，或有重要構造，比較有機會進入文資保護，目前文化局正在做古墓普查，希望把金門的古墓特色與價值找出來。

瓊林蔡氏宗親今天到金防部核心地帶的太武山管制區內祭掃祖墳，陸續有約300多人參與，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影
瓊林蔡氏宗親今天到金防部核心地帶的太武山管制區內祭掃祖墳，陸續有約300多人參與，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影
瓊林蔡氏宗親今天到金防部核心地帶的太武山管制區內祭掃祖墳，會後席開40多桌「吃頭」聯誼。記者蔡家蓁／攝影
瓊林蔡氏宗親今天到金防部核心地帶的太武山管制區內祭掃祖墳，會後席開40多桌「吃頭」聯誼。記者蔡家蓁／攝影
蔡氏宗親會共有3座祖墳位於太武山管制區金防部內，每年只有清明節，才能前往掃墓祭拜。記者蔡家蓁／攝影　
蔡氏宗親會共有3座祖墳位於太武山管制區金防部內，每年只有清明節，才能前往掃墓祭拜。記者蔡家蓁／攝影　
到場調研的金門大學建築系副教授曾逸仁表示，蔡氏的五世祖靜山公墓預估在宋代所建，而後在明代有整修，目前雖還沒有文資身份，但具有很高的文化價值。記者蔡家蓁／攝影
到場調研的金門大學建築系副教授曾逸仁表示，蔡氏的五世祖靜山公墓預估在宋代所建，而後在明代有整修，目前雖還沒有文資身份，但具有很高的文化價值。記者蔡家蓁／攝影

文化局 莫蘭蒂颱風 金門

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